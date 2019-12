Livaković: Sve zlo sa Šahtarom nije nam se vratilo sa Cityjem

Gotov je Dinamov europski put za ovu sezonu. City je bio bolji u Maksimiru rezultatom 4-1, a dinamovci su odlazili s terena klonulih glava. No, svjesni su - mogli su više napraviti i sami u ranijim utakmicama, a danas je City zasluženo slavio.

Dinamov golman bio je kroz sve utakmice skupine više puta spasitelj "modre" momčadi, a tužan nakon utakmice sa Cityjem, Dominik Livaković kaže - nadali smo se da će nam se onaj peh negdje vratiti, ali nije.

- Ponosni smo na sve što smo napravili u Ligi prvaka, ali sreća nas nije htjela. Atalanta je pobijedila i ispali smo - rekao je nakon susreta golman Dinama, Dominik Livaković.

- Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, držali presing, ali smo pali kada smo primili gol. Mogli su pokazati malo fair-playa i izbaciti loptu, ali to je njihova stvar - misli mladi Zadranin.

Foto: MATTHEW CHILDS

- Nakon drugog gola Cityja se utakmica prelomila, onda i treći i četvrti, ali nemamo što tu govoriti, to je Manchester City - kratak je i jasan Livi.

- Imali smo nesreće kroz skupinu, pogotovo u nadoknadama sa Šahtarom, mislili smo da će nam se to negdje vratiti, osobito je moglo to biti danas kada smo imali sve, imali smo tih 1-0, ali eto - nije. Ali tko zna za što je to dobro, za nešto, za budućnost - rekao je na kraju Dinamov višestruki heroj, Dominik Livaković uz suzne oči i nekako, vjerojatno zadnjim atomom snage, izvukao osmijeh na svoje umorno lice, rumeno od maksimirske hladne noći.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

-Ovo su pravi momci, pravi trener. Sretan sam što sam dio ovoga, šteta je što smo ispali, ali sljedeće godine ćemo biti bolji, hrabro je rekao Arijan Ademi, kapetan Dinama koji je i u ovoj utakmici po tko zna koji put podmetnuo svoja leđa za momčad i stao igrati na poziciju koja nije njegova prirodna pozicija. No, bez obzira na neke izmjene, Dinamo nije izgledao izgubljeno.

- Dobro smo otvorili, šteta je što su nam zabili taj gol kada su nam dva igrača ležala na terenu. U drugom dijelu su oni preuzeli konce utakmice i zasluženo slavili - kaže "modri" kapetan još vruć nakon utakmice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jasno je da je Dinamo mogao i ranije doći do bolje pozicije u skupini, no ne traže dinamovci u tome izgovor.

- Imali smo u grupi i nekih pehova, istina. Protiv Šahtara smo mogli bolje odigrati sigurno, no nemamo što sada o tome razmišljati - kaže Ademi.

- Svakako želim zahvaliti i navijačima. Uz njih nam je bilo lakše igrati, a htjeli smo im se i odužiti, no nismo uspjeli - zaključio je Ari.