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OBRANIO GA, ALI...

Livaković: Taj penal mogao je okrenuti utakmicu u našu korist

Piše Luka Tunjić,
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Livaković: Taj penal mogao je okrenuti utakmicu u našu korist
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Primili smo četiri gola, bili smo tu, ali nismo mogli dalje nakon što smo se dva puta vratili u utakmicu. Iznenadili su nas kod gola za 3-2, slažem se oko toga s Gvardiolom, poručio je Livaković

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Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2). Dvostruki strijelac za Engleze bio je Harry Kane, a prelomio je gol Judea Bellinghama za 3-2 početkom drugog poluvremena. Marcus Rashford postavio je konačnih 4-2 u 85. minuti.

Ključan trenutak utakmice dogodio se u 12. minuti. Luka Modrić skrivio je penal, kojeg je izveo Harry Kane. Dominik Livaković ispravno je pročitao njegovu namjeru i bacio se u svoju lijevu stranu te obranio udarac. Međutim, francuski sudac Clement Turpin zatim je šokirao sve i ponovio penal Engleza zato što je hrvatski golman prerano izašao s crte.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Primili smo četiri gola, bili smo tu, ali nismo mogli dalje nakon što smo se dva puta vratili u utakmicu. Iznenadili su nas kod gola za 3-2, slažem se oko toga s Gvardiolom - poručio je za HRT pa komentirao taj ponovljeni penal...

- Najviše mi je žao tog penala, ne znam koliko sam bio vani, možda bi to preokrenulo cijeli momentum u našu korist. Nedostajalo je malo sreće, ne znam koliko sam bio vani. Kako sam reagirao? A ništa... Morao sam se što prije koncentrirati na drugi penal.
 

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