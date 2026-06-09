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ANDY BARA

Livakovićev agent: Želi ostati u Dinamu, šanse za to su 50-50

Piše Ivan Tomašković,
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Livakovićev agent: Želi ostati u Dinamu, šanse za to su 50-50
Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Izbornik Dalić nahvalio je Livakovića nakon susreta i dodao da ga čak i brine to koliko je svega poskidao protiv momčadi Boštjana Cesara.

Admiral

Dominik Livaković bio je možda i najsvjetlija točka hrvatske nogometne reprezentacije u zadnjem dvoboju sa Slovenijom. Hrvatska je slavila 2-1 prije puta na Svjetsko prvenstvo, a tom dvoboju, hrvatska jedinica nekoliko puta je obranila 'zicere' Slovencima. 

Izbornik Zlatko Dalić nahvalio je Livakovića nakon susreta i dodao da ga čak i brine to koliko je svega poskidao protiv momčadi Boštjana Cesara.  O sudbini Livakovićeve klupske karijere govorio je njegov agent Andy Bara.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

- Nakon završetka Svjetskog prvenstva obojica letimo za Istanbul kako bi u razgovoru s ljudima iz Fenerbahčea vidjeli kako stoje stvari. Takav je naš dogovor. Hoće li Livi ostati u Dinamu ne mogu znati, ali naravno da se bez njega ne može ostvariti nikakav dogovor, logično jest da će se respektirati želja igrača. A njegova želja jest jasna, želi ostati u Dinamu. Međutim, ako za njega stigne milijunska ponuda Feneru, a već sad ima puno upita, onda će sve biti na turskom klubu. Po mojoj procjeni šanse da Livi ostane u Dinamu su 50-50. Ali ponavljam, sve ćemo znati nakon Svjetskog prvenstva. Jedino je sigurno da napušta Tursku - otkrio je Bara Davorinu Olivariju za Sportske novosti

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