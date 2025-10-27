Obavijesti

Livakovićev status brine Dalića! Sve veseli povratak Stanišića, čeka se odluka oko Vuškovića...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Teško je povjerovati da će Zlatko Dalić, osim Josipa Stanišića, među 'vatrene' pozvati još neka nova lica u odnosu na posljednje okupljanje. A tome se nadaju neki igrači sa zadnjeg pretpoziva, kao i Valinčić...

Hrvatska će u studenom osigurati plasman na još jedno veliko natjecanje, tu praktički više nema nikakve dvojbe. Izabranici Zlatka Dalića još nisu i teoretski potvrdili odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko, to će se učiniti 14. studenog nakon, vjerujemo sigurne, pobjede nad Farskim Otocima u Rijeci. "Vatreni" će tri dana kasnije gostovati u Crnoj Gori, a samo uz dva poraza i 10-15 primljenih golova naši nogometaši mogu izgubiti Mundijal. Dosta šale, to se neće dogoditi...

