Teško je povjerovati da će Zlatko Dalić, osim Josipa Stanišića, među 'vatrene' pozvati još neka nova lica u odnosu na posljednje okupljanje. A tome se nadaju neki igrači sa zadnjeg pretpoziva, kao i Valinčić...
HRVATSKA PO MUNDIJAL PLUS+
Livakovićev status brine Dalića! Sve veseli povratak Stanišića, čeka se odluka oko Vuškovića...
Čitanje članka: 3 min
Hrvatska će u studenom osigurati plasman na još jedno veliko natjecanje, tu praktički više nema nikakve dvojbe. Izabranici Zlatka Dalića još nisu i teoretski potvrdili odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko, to će se učiniti 14. studenog nakon, vjerujemo sigurne, pobjede nad Farskim Otocima u Rijeci. "Vatreni" će tri dana kasnije gostovati u Crnoj Gori, a samo uz dva poraza i 10-15 primljenih golova naši nogometaši mogu izgubiti Mundijal. Dosta šale, to se neće dogoditi...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku