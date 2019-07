Livakovićeva tajna za uspjeh? Deda Nježić i jama s pijeskom!

Dominik Livaković u uvodu sezone pokazao se kao najjača karika Dinama. Reprezentativni vratar na sve tri dosadašnje utakmice (Rijeka, Lokomotiva i Saburtalo) bio je na visokoj razini, spašavao svoju momčad kada je trebalo. Dinamo je uspješno, s tri pobjede, otvorio novu sezonu, a (po)najveće zasluge za to ima baš Livaković. Koji je, već dulje vrijeme, na izlaznim vratima Dinama.



Kao i svako "zadarsko dite", Livaković je prvo počeo trenirati košarku. I kako kažu, gađao trice poput Reggieja Millera. No, ljubav prema nogometnom "balunu" bila je jača, pa se zaputio u NK Zadar i odmah stao na gol. Jedan od najzaslužnijih ljudi za sportski uspon Livakovića bio je njegov pokojni djed Vojmil.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



- Od početaka je djed bio uz mene i on je najzaslužniji za ovo gdje sam danas. Naučio me puno o životu, a poniznost je bila na prvome mjestu. I danas je upravo poniznost moja glavna životna vrijednost - rekao je Livaković.



Počeo je braniti zbog Ikera Casillasa, pamti dan kad je upoznao Gianluigija Buffona, a vratarski su ga odgojili Jakov Pinčić i Deda Nježić s kojim i dan-danas zna individualno raditi prije početka svakih priprema. Željko Nježić, poznatiji kao Deda, utjecajan je u golmanskom svijetu. Njegove vježbe koje su dostupne i na YouTubeu koristi i veliki Manuel Neuer.



Dominik Livaković rano je, već sa 17 godina preselio u NK Zagreb. U Kranjčevićevoj ulici počeo skupljati iskustvo, počeo individualno raditi s Dedom Nježićem (73). I baš je Deda Nježić (kroz čije su ruke prošli Stojkić, Tomić, Piplica, Žitnjak, Mihačić, Solomun, Vasilj...) od Livakovića napravio vrhunsku klasu, golmana koji će vrlo brzo karijeru nastaviti u nekoj (vjerojatno u francuskom Montpellieru) od Liga petice. A budite sigurni, Livaković to izuzetno cijeni...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jedna od posebnosti u trenerskim vizijama Dede Nježića je i - jama s pijeskom.

- To je jedna od osnova u mom radu, svi vratari prolaze kroz taj dio treninga. Zašto? Skakući iz pijeska, dobivate brzinu, eksplozivnost, pa i bolji odraz - rekao nam je jednom prilikom Nježić koji bez obzira na godine i dalje cijele dane visi po internetu.



- Svatko od nas se tako može dodatno nadograditi, evo pa ja na svom tabletu imam više od 1000 svojih vježbi. U komunikaciji sam sa stranim trenerima vratara, dobivam i njihove vježbe, a na takav način u Hrvatskoj rade samo rijetki - završio je Nježić.



Dominik Livaković uskoro bi mogao put inozemstva, u Dinamu sve teže odolijevaju ponudama za 24-godišnjeg vratara. Montpellier je zagrizao najozbiljnije, Francuzi bi uskoro mogli Livakovića učiniti najskupljim hrvatskim vratarom u povijesti. Taj rekord danas drži Lovre Kalinić (iz Genta u Aston Villu otišao za šest milijuna eura), a Dinamo je takav novac već odbio. Zagrepčani žele više, Livaković vrijedi više...