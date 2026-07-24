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KOTRLJA SE I DALJE

Livakoviću put do Olympiacosa otvara - Jakirović! Dinamo je u igri, ali sad 'nitko ništa ne zna'

Piše Jakov Drobnjak,
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Livakoviću put do Olympiacosa otvara - Jakirović! Dinamo je u igri, ali sad 'nitko ništa ne zna'
Zagrijavanje prije utakmice Dinama i Slaven Belupa u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Livakovićeva saga se zakuhala: Olympiacos je u prednosti, uskoro ostaje bez golmana, a Dinamo sve nervozniji jer golmana još nema, a Europa se zahuktava

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Navijači na Dinama i dalje su "na iglama" jer konkretnih informacija o Dominiku Livakoviću i dalje nema. Podsjetimo, njegov agent Andy Bara u četvrtak je otišao u Tursku kako bi razgovarao s čelnim ljudima Fenerbahčea oko transfera u Maksimir, ali i kako bi saslušao druge ponude. Zatim se, praktički ni iz čega, upleo Olympiacos i preuzeo vodstvo u utrci za hrvatsku jedinicu. Informaciju o grčkom klubu prenio je Tomo Ničota iz Germanijaka.

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Foto: Johan Eyckens/Belga

U igru sada odjednom ulazi i Sergej Jakirović koji bi mogao ubrzati Livijev odlazak u Grčku. Kako? Razlog je vrlo jednostavan. Hull City ušao je o Premier ligu, dobio ogroman novac i traži pojačanja. Ivor Pandur otišao je u Rangerse te Hullu treba "jedinica". Tko je Jakiroviću zapeo za oko? Upravo prvi golman grčke momčadi, Konstantinos Tzolakis. Prema informacijama s Otoka, on je na mali korak od potpisa za Hull i eto mjesta Livakoviću u Olympiacosu.

Grci imaju sve. Platežnu moć, dobre uvjete za Livakovića i, uskoro, otvoreno mjesto prvog golmana. Kad se na to doda da bi Hull za Tzolakisa mogao platiti oko 20 milijuna eura, onda sve postaje jasno. Što se tiče tih silnih sastanaka, jedino što se saznalo je da se Livaković vraća u Hrvatsku i to na terapije. Nakon terapija ide natrag u Istanbul na novu rundu razgovora s čelnicima Fenera. 

Tu je i još jedan problem. Fenerbahče je nedavno dobio novo rukovodstvo te se tek iz toga treba izvući. Još ni sami ne znaju koga žele, koga ne, pa su tako i svi Livakovićevi "prosci" u čekaonici. Tako je rekao i Andy Bara za  Sportske novosti

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- U Fenerbahčeu će održati sastanke pa će nakon njih vidjeti što i kako dalje, ne samo s Livijem nego i sa svim ostalim strancima. Nakon toga i mi ćemo znati u kojem ćemo smjeru krenuti. Ne spominjem Dinamo jer nema smisla. U ovom trenutku ne znamo ništa - rekao je agent.

Dakle, zna se da se ništa ne zna, a to ne sjeda najbolje navijačima Dinama. Europa se zahuktava, golmana nema i to je problem. Turci ne znaju što bi sa sobom, Olympiacos je u svemu jači od Dinama (a uskoro ostaje i bez golmana) te iako saga i dalje traje, Livaković je sve dalje od Dinama. Vrijeme je da se u Maksimiru počne razmišljati o planu B.

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Komentari 12
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