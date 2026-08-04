LIVE Dinamo - Kauno Žalgiris: 'Modri' na krilima maksimirske publike idu na Sopićeve trupe

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Na Maksimiru je večeras od 20 sati na rasporedu pravi spektakl. Dinamo u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka dočekuje Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Prijenos prve utakmice trećeg pretkola je na kanalu MaxSport 1.

Momčad Marija Kovačevića u drugom pretkolu savladala je švicarski Thun. U prvoj utakmici u gostima su remizirali 1-1, a onda su u drami produžetaka pred domaćom publikom slavili 3-2, odnosno ukupnih 4-3.

Sopićev Žalgiris je pak s druge strane, do Dinama došao pobjedama protiv Drite i Klaksvika, ekipe s Farskih Otoka. Domaćini u ovu utakmicu po prvi puta ulaze kao izravni favoriti. 'Modri' imaju i veću vrijednost na Transfermarktu, procjena Kovačevićeve momčadi iznosi 65,6 milijuna eura dok Sopićeva momčad iznosi 9,35 milijuna eura.

- Kauno Žalgiris nije ovdje bez veze, oni su ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznaje. Ponavljam, trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu. Pobjeda je cilj, igra se 90 minuta, ali svjesni smo da nas čeka još 90 minuta na gostovanju kod njih -rekao je trener Dinama uoči utakmice.

Sopić je inače prije trenerskog posla u Litvi vodio i nekoliko klubova u HNL-u. Bio je trener Slaven Belupa, Osijeka, a jedno vrijeme sjedio je i na klupi aktualnog hrvatskog prvaka.

- Poseban je dan za mene i još neke dečke, pogotovo Fiolića. Svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, ali ja sam htio samo Dinamo. Nisam bedast, znam da su kvalitetniji od nas, svemirski brod da tako kažem. Prošli smo sve ekipe do sada, koje su igrali stil igre koja nama ne odgovara. Mjesec dana smo moj stručni stožer i ja s igračima, znamo što znači kada Dinamo igra na Maksimiru nošen tribinama. Da smo došli ovdje turistički i htjeli se predati, otkazali bismo utakmicu i čarter - rekao je u najavi utakmice Željko Sopić.

Uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Litvi.