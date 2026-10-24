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LIVE Gorica - Lokomotiva: Derbi začelja otvara 11. kolo HNL-a. Stigle su početne postave

Piše 24sata,
LIVE Gorica - Lokomotiva: Derbi začelja otvara 11. kolo HNL-a. Stigle su početne postave
Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Goričani bez trenera Marija Carevića dočekuju Lokomotivu. Domaćini su zadnji na tablici, a 'lokosi' sedmi. Prijenos je na MaxSport 1

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11. kolo HNL-a 15.00 , Gradski stadion Velika Gorica
Gorica
:
Lokomotiva
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POČETNE POSTAVE
NAJAVA SUSRETA

Danas kreće 11. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a prvi će na teren istrčati Gorica i Lokomotiva. Velikogoričani se uoči susreta na domaćem terenu nalaze na začelju tablice sa šest bodova, a zagrebačka momčad je na sedmom mjestu s deset bodova. 

U zadnjem kolu Gorica je izvukla remi protiv Osijeka (1-1), a tada je io isključen njihov trener Mario Carević koji će morati propustiti ovaj susret. 

- Na žalost već smo uigrani, imamo voki-toki, to nam nije problem. Meni kao treneru najbitniji je tjedan do utakmice da im pružim što više informacija. Jučer se na žalost ozlijedio Čustović, ozlijeđeni su Brodić i Kavelj, nema Carolea, Carevića i tako - rekao je trener domaćina. 

S druge strane, Lokomotiva je u posljednjem kolu pobijedila Istru 2-0. Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić, a prijenos utakmice od 15 sati možete pratiti na kanalu MaxSport 1. 

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