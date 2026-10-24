LIVE Gorica - Lokomotiva: Derbi začelja otvara 11. kolo HNL-a. Stigle su početne postave

NAJAVA SUSRETA

Danas kreće 11. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a prvi će na teren istrčati Gorica i Lokomotiva. Velikogoričani se uoči susreta na domaćem terenu nalaze na začelju tablice sa šest bodova, a zagrebačka momčad je na sedmom mjestu s deset bodova.

U zadnjem kolu Gorica je izvukla remi protiv Osijeka (1-1), a tada je io isključen njihov trener Mario Carević koji će morati propustiti ovaj susret.

- Na žalost već smo uigrani, imamo voki-toki, to nam nije problem. Meni kao treneru najbitniji je tjedan do utakmice da im pružim što više informacija. Jučer se na žalost ozlijedio Čustović, ozlijeđeni su Brodić i Kavelj, nema Carolea, Carevića i tako - rekao je trener domaćina.

S druge strane, Lokomotiva je u posljednjem kolu pobijedila Istru 2-0. Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić, a prijenos utakmice od 15 sati možete pratiti na kanalu MaxSport 1.