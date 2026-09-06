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OD 21 SAT

LIVE S. Belupo - Lokomotiva: Dvoboj u Koprivnici dva kluba koji su u donjem domu tablice

Piše Ivan Kužela,
LIVE S. Belupo - Lokomotiva: Dvoboj u Koprivnici dva kluba koji su u donjem domu tablice
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Večeras se u Koprivnici zatvara 6. kolo HNL-a. Od 21 sat na stadionu Ivan Kušek Apaš sastaju se Slaven Belupo i Lokomotiva, u dvoboju momčadi koje se nalaze u donjem domu hrvatskog prvenstva

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Live
HNL, 6. kolo 21.00 , Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Slaven Belupo
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Lokomotiva
Sortiranje događaja
POČETNI SASTAVI

Slaven Belupo (4-2-3-1): Sentić - Grgić, Božić (C), Kovačić, Išasegi - Bošnjak, Adeshina - Mitrović, Dabro, Mažar - Nestorovski.

Lokomotiva (4-2-3-1): Posavec - Karačić, Triantafyllou, Čabraja, Čabrajić - Katić, Subotić (C) - Vešović, Morina, Vuković - Marić.

NAJAVA

Slaven Belupo od 21 sat na stadionu Ivan Kušek Apaš dočekuje Lokomotivu u posljednjoj utakmici šestog kola HNL-a. Koprivničani u susret ulaze s tri boda iz prvih pet kola, dok Lokomotiva ima tri boda više.

Posebna priča bit će Silvio Čabraja, koji će protiv svog bivšeg kluba debitirati na klupi Slavena. Čabraja je Lokomotivu vodio četiri godine, a sada će pokušati prekinuti loš niz Koprivničana i pobjedom započeti svoj mandat.

Lokomotiva također traži bodove nakon neuvjerljivog ulaska u sezonu. Zagrepčani su dosad ostvarili dvije pobjede i tri poraza, a eventualnim slavljem u Koprivnici dodatno bi se odvojili od Slavena na ljestvici. Obje momčadi stoga imaju jasan cilj - upisati pobjedu i popraviti dosadašnji učinak.

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