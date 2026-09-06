LIVE S. Belupo - Lokomotiva: Dvoboj u Koprivnici dva kluba koji su u donjem domu tablice

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Slaven Belupo od 21 sat na stadionu Ivan Kušek Apaš dočekuje Lokomotivu u posljednjoj utakmici šestog kola HNL-a. Koprivničani u susret ulaze s tri boda iz prvih pet kola, dok Lokomotiva ima tri boda više.

Posebna priča bit će Silvio Čabraja, koji će protiv svog bivšeg kluba debitirati na klupi Slavena. Čabraja je Lokomotivu vodio četiri godine, a sada će pokušati prekinuti loš niz Koprivničana i pobjedom započeti svoj mandat.

Lokomotiva također traži bodove nakon neuvjerljivog ulaska u sezonu. Zagrepčani su dosad ostvarili dvije pobjede i tri poraza, a eventualnim slavljem u Koprivnici dodatno bi se odvojili od Slavena na ljestvici. Obje momčadi stoga imaju jasan cilj - upisati pobjedu i popraviti dosadašnji učinak.