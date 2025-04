UŽIVO Varaždin - Lokomotiva: Cvitanović debitira na klupi lokosa, kiks bi mogao biti 'skup'

NAJAVA UTAKMICE

Sjajno 32. kolo HNL-a otvaraju Varaždin i Lokomotiva u "baroknom gradu". Varaždinci su i dalje u lovu na Slaven Belupo i četvrtu poziciju na tablici, dok se Lokomotiva pokušava udaljiti od Šibenika. Ove sezone igrali su međusobno tri puta te smo vidjeli sva tri moguća ishoda. U petom kolu pobijedio je Varaždin golom Dimitra Mitrovskog iz penala. U 14. kolu utakmica je završila 1-1, a u 23. Lokosi su se revanširali i uzeli sva tri boda golom Arta Smakaja. Četvrti i zadnji njihov susret sudit će Duje Strukan.

Varaždin je u zadnjih sedam kola čak pet puta remizirao, izgubio od Rijeke (1-0) te napokon uzeo sva tri boda u prošlom kolu protiv Slaven Belupa (1-0). Jako važna pobjeda za momčad koju vodi Nikola Šafarić protiv direktnog konkurenta za mjesto koje bi moglo voditi u Europu. Problem Varaždinaca je efikasnost, zabili su samo 23 gola ove sezone. S druge strane, obrana je sjajna i tu su drugi po broju najmanje primljenih golova (20), odmah iza vodeće Rijeke (17). Šafarić neće moći računati na Novaka Tepšića, Jaimea Sierru i Mladena Mladenovskog koji odrađuju suspenziju zbog akumuliranih kartona, a zbog ozljeda neće biti Thierryja Neversa, Atdhea Mazarija i Alekse Latkovića.

Lokomotiva i dalje nije u dobrom nizu te im je zadnja pobjeda ona protiv Osijeka u 25. kolu (3-0). U prošlom kolu svladao ih je Šibenik 2-1 i to je dovelo do smjene trenera. Mario Cvitanović novo je ime na klupi momčadi s Kajzerice i s njim će Lokosi pokušati doći do važna tri boda kako bi se dodatno odvojili od dna tablice. U sastavu gostiju zbog akumuliranih kartona nema Arta Smakaja, a upitno je koliko će Carević riskirati s Domagojem Antolićem, Marinom Leovcem i golmanom Zvonimirom Šubarićem, tako da se na golu ponovo očekuje mladi Luka Savatović koji je odigrao dobru utakmicu protiv Šibenika.

Kladionice su dale prednost Varaždinu te je koeficijent na njega 2,20, dok je koeficijent na pobjedu gostiju iz Zagreba 4,20.