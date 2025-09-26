Liverpool će obitelji Dioga Jote isplatiti preostalih 16 milijuna eura iz potpisanog ugovora...

Početkom srpnja nogometni svijet je šokirala i duboko potresla vijest o pogibiji igrača Liverpoola, Dioga Jote, i njegovog brata Andresa Silve u prometnoj nesreći. Klubovi i navijači diljem svijeta su se na dostojanstven način oprostili od Jote, a i njegovi suigrači često su mu odavali počast nakon zabijenih golova. Nešto manje od tri mjeseca poslije tragedije, Liverpool je povukao još jedan hvale vrijedan potez.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Naime, potvrđeno je da će klub s Anfielda Jotinoj obitelji isplatio ostatak ugovora kojim je Portugalac bio vezan za Liverpool. Jota je imao plaću od oko 160.000 eura tjedno, a ugovorom je bio vezan do 2027. godine pa je tako njegova obitelj od Liverpoola dobila oko 16,62 milijuna eura. Trener Liverpoola Arne Slot potvrdio je da će se vlasnici držati dogovora te uplatiti preostali iznos iz ugovora.

- Možda ljudi misle da je to normalno, ali to nije u nogometu. Vlasnici su uglavnom kritizirani, kao i menadžeri, ali način na koji su riješili ovu situaciju, isplatom cijelog preostalog iznosa iz ugovora njegovoj supruzi i djeci je pohvalan - rekao je Slot.

Uz povlačenje dresa s brojem 20, ovo je još jedan gospodski potez Liverpoola kojim je pokazao koliko ga boli odlazak jednog vrhunskog nogometaša i člana njihove obitelji.