TEŠKA OZLJEDA

Liverpool na mukama: Ekitike je gotov za sezonu, upitan za SP...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Liverpool na mukama: Ekitike je gotov za sezonu, upitan za SP...
Foto: Lee Smith

Šok za Liverpool! Ekitike ozlijeđen, sezona završena, propušta SP? Francuz iznesen s terena protiv PSG-a, sumnja na Ahilovu tetivu. Liverpool u problemima bez svog strijelca

Liverpool je ispao iz Lige prvaka, a vijesti su iz loših postale užasne. Najbolji strijelac "redsa" i nova zvijezda francuske reprezentacije, Hugo Ekitike, iznesen je na nosilima u novom porazu od PSG-a (2-0, ukupno 4-0), a prve prognoze govore o kraju sezone i oproštaju od nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Dogodilo se to u 27. minuti uzvratne utakmice četvrtfinala na Anfieldu. Francuski napadač u jednom trenu u bolovima je legao na travu i odmah se uhvatio za područje desnog gležnja, a izrazi lica igrača obje momčadi potvrdili su ozbiljnost situacije. Na nosilima je napustio teren, a zamijenio ga je Mohamed Salah.

​- Ne izgleda dobro. Svi smo mogli vidjeti da ne izgleda dobro. Čini se da je njegova sezona gotova - rekao je trener Arne Slot.

Budući da su do Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi ostala samo dva mjeseca, Ekitikeov nastup je praktički otpisan. Nagađa se o puknuću Ahilove tetive, jednoj od najtežih sportskih ozljeda. To je težak udarac i za Francusku, s obzirom na to da se Ekitike tek prošle jeseni probio u reprezentaciju i u osam nastupa zabio dva gola.

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Paris St Germain
Foto: Phil Noble

​- Mislim da je loše. Jako mi je žao zbog njega, pogotovo jer dolazi Svjetsko prvenstvo. To je jako teško za njega i šaljem mu svoje molitve - poručio je shrvani suigrač Ibrahima Konaté.

Ozljeda je ogroman udarac i za Liverpool, koji je ispao ukupnim rezultatom 4-0 od Parižana i sada mu preostaje borba za Ligu prvaka kroz Premier ligu. Ekitike je bio ključan igrač u svojoj prvoj sezoni nakon ljetnog transfera iz Eintracht Frankfurta vrijednog preko 90 milijuna eura. Sa 17 postignutih golova u svim natjecanjima bio je najbolji klupski strijelac, a njegov izostanak bit će teško nadoknadi

Komentari 0
