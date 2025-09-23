Liverpool se mučio, ali uz prvi gol Isaka prošao dalje. Chelsea preokretom došao do pobjede

Nogometaši Liverpoola svladali su na domaćem terenu drugoligaša Southampton 2-1 u dvoboju trećeg kola engleskog Liga kupa. Do 43. minute nije bilo golova na Anfieldu, a tada je 1-0 domaćinu omogućio Alexander Isak, Šveđanin koji je ovog ljeta došao u Liverpool. Bio je to njegov premijerni pogodak za novi klub. U 76. minuti su gosti izjednačili golom Charlesa, ali do iznenađenja nisu došli. U 85. minuti je također ovoljetno pojačanje Liverpoola Ekitike pogodio za 2-1, ali je odmah zaradio isključujući drugi žuti karton što domaćin do kraja ipak nije skupo platio.

Chelsea se mučio kod trećeligaša Lincolna gdje je pobijedio 2-1 iako je gubio 0-1 na poluvremenu. Strijelac je za Lincoln bio Street u 42. minuti. Preokret je uslijedio na samom početku drugog dijela. George je u 48. izjednačio, dok je u 50. minuti Buonanotte bio strijelac za 2-1 Chelseaja.

Foto: Lee Smith

Brighton je u gostima pobijedio Barnsley čak 6-0, a igrač utakmice bio je Paragvajac Diego Gomez koji je postigao četiri pogotka. Domaću mrežu je pogađao u 9., 21., 33. i 68. minuti. Preostala dva gola su dali Howell i Ayari.

Fulham je tek s 1-0 pobijedio četvrtoligaša Cambridge golom Smith Rowea u 66. minuti, dok je u prvoligaškom obračunu Wolverhampton pobijedio Everton 2-0 pred svojim navijačima. Golove su dali Munetsi u 29. i Arokodare u 87. minuti.