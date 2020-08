Livi junak, zatim kikser, a onda opet junačina! Gvardiol odličan, tek mu 18, a tako hladnokrvan

Amer Gojak treba platiti piće Dominiku Livakoviću. Zamalo je bio tragičar, sanjao bi ovaj promašeni penal mjesecima, ali ga je Livi spasio. Obranio je Livaković dva penala rumunjskom prvaku

<p>U Cluju nije pobijedio ni aktualni pobjednik Europske lige Sevilla, a Dinamo je prošao nakon penala. Livaković je prvo bio junak, zatim je primio gol koji nije smio, ali je onda obranio penal koji je "modre" ostavio u igri. Dinamo je prošao u treće pretkolo i valjda će sad imati više sreće u ždrijebu nego što je to bio slučaj za drugo pretkolo. Zagrepčani su dva koraka od skupine Lige prvaka.</p><p><strong>Dominik Livaković 7,5 </strong>- Napravio ono što je Ladić 1997. godine Partizanu. Obranio penal i zicer nakon toga. Primio je gol koji nije smio, golman njegove klase to mora braniti, ali toliko je puta spasio Dinamo. I na penalima je obranio onaj ključni, onaj koji je "modre" odveo dalje.</p><p><strong>Petar Stojanović 6,5 </strong>- Dobar je posao na desnom boku napravio Stojanović. I s igračem manje je stalno radio: gore-dolje. Imao je i dobru priliku. Šteta što kod gola Rumunja nije do kraja izašao u blok, ali se valjda uzdao u Livakovića. Penal je zabio rutinski.</p><p><strong>Kevin Theophile-Catherine 5</strong> - Dobio je novi ugovor, a opet je zamalo bio tragičar kao protiv Šahtara. Kevine, da si ga barem pustio na vrijeme. Napravio je Francuz penal, a crveni je itekako upitan. Nasreću, za njega nije završilo kao protiv Ukrajinaca. Njegov je potez zakomplicirao utakmicu.</p><p><strong>Emir Dilaver 6,5</strong> - Prije penala je morao bolje reagirati, zakasnio je i kod gola za 2-2. Naviknuli smo na bolje partije od njega, ali penal je zabio rutinski.</p><p><strong>Marin Leovac 6,5</strong> - Nije lako biti bočni u situaciji kad ste gotovo cijelo drugo poluvrijeme s igračem manje. Odradio je Marin dobar posao na boku. I penal je zabio majstorski.</p><p><strong>Arijan Ademi 7,5 </strong>- Kapetan je pucao, a Kastrati je nakon toga zabio. Opet je radio u vezi, vukao momčad. On je motor Dinama već godinama, tako je bilo i u Rumunjskoj. I kod penala nismo sumnjali u njega.</p><p><strong>Amer Gojak 6,5 </strong>- Opet je Gojak zabio važan gol za gostovanju u Ligi prvaka. Lani u posljednjem pretkolu u Norveškoj, a sad za vodstvo protiv Cluja. Zna zabiti kad treba, šteta što nije i onda u Lisabonu protiv Benfice. Promašio je peti penal, ali ga je spasio Livaković. Nije bio tragičar, Dominika treba počastiti pićem. Sanjao bi ovaj promašaj vjerojatno mjesecima.</p><p><strong>Lovro Majer 6 </strong>- Lovru ćemo malo nagraditi za utakmice u posljednje vrijeme. Nije to bila njegova partija iz snova, ali odradio je dobar posao u prvome poluvremenu.</p><p><strong>Luka Ivanušec 6,5 </strong>- Luka, moraš zabiti onu priliku. Imao si sreću, Gojak je bio tu da zabije, ali inače onakve šanse se moraju zabijati. Od njega u nastavku sezone očekujemo puno više.</p><p><strong>Mislav Oršić</strong> 7 - Uhvatio se za mišić kad je izlazio iz igre, on je Dinamov maratonac. Koliko je samo puta trčao gore-dolje. Šteta što nije ušla ona prečka. Da je to ušlo, bilo bi 2-0 i Rumunji bi bili "otpisani".</p><p><strong>Mario Gavranović 6 </strong>- Mario bi u igri vjerojatno bio do 60. ili 65. minute, ali je izašao ranije zbog isključenja Theophilea. Odradio je solidan posao dok je bio u igri.</p><p><strong>Lirim Kastrati od 54. minute 6,5</strong> - Lirim je zabio gol za 2-1, rutinski je pospremio loptu pod prečku, ali je na kraju zamalo bio jedan od tragičara. Promašio je zicer za 3-2. To se u ovakvim utakmicama jednostavno mora zabiti. Ipak, Kastrati ima brzinu, prodornost, bit će pojačanje za Dinamo. </p><p><strong>Joško Gvardiol od 54. minute 7,5</strong> - Kakva je samo taj dečko klasa. Dobio je puno duela nakon ulaska u igru, a zabio je i ključni penal. I to kako, na majstorski način, kao da ih je pucao na stotine u karijeri, a tek mu je 18 godina.</p><p><strong>Bruno Petković od 68. minute 7,5</strong> - Bruno je uništio obranu Rumunja prije gola Kastratija. Kako je samo prošao kroz gostujuću obranu i dodao Ademiju. Kod gola za 2-2 je pogriješio, izgubio je loptu, a penal je opalio puno slabije nego protiv Istre 1961, ali Dinamo je prošao dalje.</p><p><strong>Sadegh Moharrami od 107. minute 6 -</strong> Ušao je u produžetku, pokrio je lijevu stranu. Nije ništa krivo napravio, a to je bilo najvažnije.</p>