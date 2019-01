Ljepotica u kavezu: 'Kraljica nasilja' debitirat će u UFC-u

Success is about attitude. when you decide to do something do your best until the end ☝🏽👊🏼👑 . . . Sucesso é questão de ATITUDE. Quando você decidir fazer alguma coisa, faça o seu melhor e faça até o fim. . . . Training with my life partner @renatorasta 💕 thank you ! #Rasthai #ArianeLipski #ufc #wmma #mma #submission #grappling #jiujitsu #ufcargentina #socialqueencom - Published with SocialQueen.com™

A post shared by Ariane Lipski (@arianelipski) on Oct 23, 2018 at 9:51am PDT