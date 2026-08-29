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FOTO: ZAJEDNO OD POČETAKA

Ljubavna priča Marinele i Filipa Hrgovića: Spetljali su se još kao djeca, i ona se bavila sportom

Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem je najveća borba karijere, a podrška mu je od početka njegova supruga Marinela. Upoznali su se još kao djeca, a kruna njihovog braka je rođenje kćerkice
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Ljubavna priča Marinele i Filipa Hrgovića: Spetljali su se još kao djeca, i ona se bavila sportom
Ljubavna priča boksača Filipa Hrgovića (34) i ekonomistice Marinele Hrgović započela je prije više od 10 godina. U početku su se dopisivali, a onda su i počeli izlaziti. Oboje su iz Sesveta tako da se poznaju još od djetinjstva. | Foto: Instagram
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Ljubavna priča boksača Filipa Hrgovića (34) i ekonomistice Marinele Hrgović započela je prije više od 10 godina. U početku su se dopisivali, a onda su i počeli izlaziti. Oboje su iz Sesveta tako da se poznaju još od djetinjstva. | Foto: Instagram
Komentari 5

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