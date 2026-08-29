Ljubavna priča Marinele i Filipa Hrgovića: Spetljali su se još kao djeca, i ona se bavila sportom

- Marinela je cura iz Sesveta, studentica ekonomije i sportašica. Znamo se oduvijek, iz istog smo kvarta, a s vremenom smo se počeli dopisivati, nakon toga i izlaziti. I Marinela je pravi borac, uz studij radi u Plivi te igra odbojku u Dubravi, drugoligaškom klubu. Imam sreću što smo se našli, jer kao sportašica zna kakav mi je tempo pa ne inzistira na svojim željama nego se prilagođava mojim obavezama - rekao je svojedobno Hrgović | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL