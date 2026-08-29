Ljubavna priča Marinele i Filipa Hrgovića: Spetljali su se još kao djeca, i ona se bavila sportom

Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem je najveća borba karijere, a podrška mu je od početka njegova supruga Marinela. Upoznali su se još kao djeca, a kruna njihovog braka je rođenje kćerkice
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ljubavna priča boksača Filipa Hrgovića (34) i ekonomistice Marinele Hrgović započela je prije više od 10 godina. U početku su se dopisivali, a onda su i počeli izlaziti. Oboje su iz Sesveta tako da se poznaju još od djetinjstva.
| Foto: Instagram
Ljubavna priča boksača Filipa Hrgovića (34) i ekonomistice Marinele Hrgović započela je prije više od 10 godina. U početku su se dopisivali, a onda su i počeli izlaziti. Oboje su iz Sesveta tako da se poznaju još od djetinjstva.
|
Foto: Instagram
Ljubavna priča boksača Filipa Hrgovića (34) i ekonomistice Marinele Hrgović započela je prije više od 10 godina. U početku su se dopisivali, a onda su i počeli izlaziti. Oboje su iz Sesveta tako da se poznaju još od djetinjstva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pred Hrgovićem je sada najveći izazov karijere, borba protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume za naslov prvaka u IBF kategoriji i prvi hrvatski teškaški pojas. Njegova supruga mu je najveća podrška, a par je dobio i kćer
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Marinela se u početku bojala da je Filip grub, no ubrzo je shvatila da dobar, pažljiv i zanimljiv, kako je jednom ispričala. Filip je svoju emotivnu stranu pokazao već nekoliko puta. Svojoj boljoj polovici je u studenom 2020. čestitao rođendan na vrlo romantičan način. Osim što joj je poklonio veliki buket crvenih ruža, odveo ju je na uzbudljiv let helikopterom.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Moja supruga, moja stijena! Najdraža moja ljubavi, sretan ti rođendan - napisao je emotivno tada ispod fotografija i videa.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Boksača i ekonomisticu je dodatno zbližila ljubav prema sportu. Naime, Marinela trenira odbojku tako da oboje razumiju što znače naporni treninzi i odricanje
| Foto: Instagram/Filip Hrgović
Foto Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
- Marinela je cura iz Sesveta, studentica ekonomije i sportašica. Znamo se oduvijek, iz istog smo kvarta, a s vremenom smo se počeli dopisivati, nakon toga i izlaziti. I Marinela je pravi borac, uz studij radi u Plivi te igra odbojku u Dubravi, drugoligaškom klubu. Imam sreću što smo se našli, jer kao sportašica zna kakav mi je tempo pa ne inzistira na svojim željama nego se prilagođava mojim obavezama - rekao je svojedobno Hrgović
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon šest godina veze, 1. lipnja 2019. godine, izrekli su sudbonosno 'da' u župnoj crkvi Svih Svetih u Sesvetama, a o njezinoj raskošnoj vjenčanici pričalo se dugo vremena.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Mladenka je tada blistala u dugoj vjenčanici s čipkom i velom, a u rukama je nosila veliki buket ruža.
| Foto: Instagram
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
"Znala sam da je Filip prekrasan prema nećacima i da će biti super tata, ali ovoliko, i ne baš. Još me više iznenadio", rekla je Marinela za Gloriju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Filip Hrgović razbio je Davida Allena u svojoj zadnjoj borb. Kut protivnika morao je baciti ručnik u trećoj rundi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Filip (omjer 20-1) u subotu se bori protiv Mosesa Itaume (14-0) za pojas svjetskog prvaka po IBF verziji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram