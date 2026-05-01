Ljubušaci ostali bez povijesnog rezultata u Europskom kupu, Hrvat dobio direktno isključenje

Rukometaši Izviđača iz Ljubuškog nisu uspjeli izboriti plasman u finale EHF Europskog kupa, nakon što su u uzvratnom susretu polufinala poraženi od mađarske Tatabanye s 37-34 (20-19). Izviđač je u uzvrat ušao s prednošću od dva pogotka iz prve utakmice u Ljubuškom (33-31), ali je Tatabanya s ukupnih 68-67 izborila plasman u finale.

Ljubušaci su odigrali još jednu sjajnu europsku utakmicu i dugo su bili u igri za povijesni rezultat. Nakon boljeg otvaranja domaćina, Izviđač je preokretom došao do vodstva 12-9 u 17. minuti, a potom stigao i do četiri pogotka prednosti (15-11) u 22. minuti.

Trenutak koji je bitno poremetio igru gostiju dogodio se sredinom prvog poluvremena, kada je ponajbolji igrač, hrvatski reprezentativac . Ćeško je do tog trenutka postigao četiri pogotka, a njegov izlazak znatno je poremetio igru prvaka BiH.

Najučinkovitiji u redovima Izviđača bio je Melić sa sedam pogodaka, dok su Odak, Šahinović i Ćeško postigli po četiri. Kod Tatabanye su se istaknuli Grigoras s devet pogodaka, Toniazzo Lemos sa šest i Sztraka s pet golova.

Tatabanya je tako postala prvi finalist EHF Europskog kupa, dok će drugog finalista dati dvoboj GRK Ohrid – RK Celje Pivovarna Laško. Uzvratni susret tog polufinala igra se u subotu u Sjevernoj Makedoniji.