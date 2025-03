Ljudi, ne sumnjajte u Dalića i 'vatrene'. Hrvatska je - velesila!

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je još jednom oduševila domaću sportsku javnost. “Vatreni” su u sjajnoj utakmici, pred veličanstvenim dekorom prepunog Poljuda, svladali Francusku (2-0), održali pravu nogometnu lekciju jednoj od najmoćnijih reprezentacija svijeta. Mbappe i društvo potučeni su do nogu, a da je Kramarić bio precizniji s bijele točke, “tricolori” bi se pune mreže vratili u Pariz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:57 Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Tomislav Gabelić/24sata

“Vatreni” prema Transfermarktu vrijede 284 milijuna eura, dok samo Mbappe, Saliba i Tchouameni vrijede - 330 milijuna eura. A cijela francuska reprezentacija nešto više od 1,1 milijardu eura. Ali Hrvatska ima ponos, ima srce, već godinama nevjerojatnu glad za dokazivanjem. I da, da se ne varamo, Hrvatska već godinama “skida” velikane.

Zlatko Dalić već osmu godinu na klupi “vatrenih” radi sjajan posao. Hrvatski izbornik donio nam je svjetsko srebro i broncu, kao i srebro s Lige nacija. A u svom je osmogodišnjemu mandatu pobjeđivao Englesku, Argentinu, Brazil, Portugal, Nizozemsku, dvaput Francusku... Velikane. I to više nikoga ne čudi jer i Hrvatska je svjetska nogometna velesila.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

I baš zbog toga više nitko ne smije sumnjati u izbornikove odluke, taktičke poteze i ideje koje s klupe vuče 58-godišnji stručnjak. Uostalom, da nema njega, pitanje je bismo li u nacionalnoj vrsti i dalje gledali Luku Modrića i Ivana Perišića. Veliko je pitanje bi li Luka i dalje predvodio “vatrene” s 39 godina na leđima, bi li netko drugi toliko vjerovao u Perišića i poslije onako teške ozljede koljena. Nismo sigurni...

Hrvatska će se sutra još jednom obračunati s “tricolorima”, u Parizu pokušati obraniti prednost od dva gola iz prve utakmice. I to nikako neće biti lagani zadatak, oči nogometnog svijeta bit će uperene prema St. Denisu. Ali i Hrvatska je najjača kad je to najpotrebnije. To smo valjda već svi naučili. Trebali smo...