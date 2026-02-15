Ljuti navijači Osijeka: 'Da su nas ovakvi ratnici branili od Mađara prije, ne bismo imali HNL danas'

U 22. kolu HNL-a Osijek je dočekao Hajduk, ali domaćini su poraženi 2-0 i tako su ostali posljednja momčad na ljestvici. Za goste su zabili Livaja i Pukštas i tako odveli Splićane na pet bodova zaostataka za vodećim Dinamom. Osijek je zaadnji sa 17 bodova.

Osječanima je treći poraz u posljednje četiri utakmice domaćeg prvenstva, a njihovi navijači nisu krili razočaranje rezultatom s Opus Arene.

Evo nekih komentara s društvenih mreža:

"Imali smo loših trenera, ali ovaj je najlošiji ikad!!"

"Da su nas ovakvi ratnici branili od Mađara prije...ne bismo mi imali HNL danas."

"Jedva čekam izjavu od Željka 'najiskrenijeg' Sopića"

"Ne kužim kaj ljudima koji vode Osijek nije jasno, sreća pa je zadnji dan karnevala pa i cirkus ide kraju"

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Tužno je gledati da je Borna Barišić bio najpožrtvovniji igrač Osijeka..."

"Dotakli smo dno....Pa tu nema dva igrača koji znaju igrati nogomet..."

"Znači jedini ljudi koji su nešto pokušavali Akere i borbeni Čolina su zamijenjeni...izlaskom Teklića nestalo je i to malo smislene igre. Kad je ušao Omerović, svi smo na tribini znali da smo se predali. Samo neka je Matković ostao do kraja... niti jedan igrač kojeg je Sopić tražio osim Akerea nije nikakvo pojačanje. Objektivno, najlošija su ekipa u ligi i nema tu pomoći osim da se proširi liga.."

"Hvala upravi, Željku i njegovim ratnicima ovo je najgori Osijek ikad. Izgleda nam treba druga liga i potpuni reset"

"Indijanci"

"Ubili ste duh kluba. Rijetko kome to uspije. Čestitam."

"Utakmica negledljiva, užas"

"Sopiću, idi kući"