Obavijesti

Sport

Komentari 0
REAKCIJE NAVIJAČA

Ljuti navijači Osijeka: 'Da su nas ovakvi ratnici branili od Mađara prije, ne bismo imali HNL danas'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ljuti navijači Osijeka: 'Da su nas ovakvi ratnici branili od Mađara prije, ne bismo imali HNL danas'
3
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Osječanima je treći poraz u posljednje četiri utakmice domaćeg prvenstva, a njihovi navijači nisu krili razočaranje rezultatom s Opus Arene

Admiral

U 22. kolu HNL-a Osijek je dočekao Hajduk, ali domaćini su poraženi 2-0 i tako su ostali posljednja momčad na ljestvici. Za goste su zabili Livaja i Pukštas i tako odveli Splićane na pet bodova zaostataka za vodećim Dinamom. Osijek je zaadnji sa 17 bodova.

Osječanima je treći poraz u posljednje četiri utakmice domaćeg prvenstva, a njihovi navijači nisu krili razočaranje rezultatom s Opus Arene. 

Evo nekih komentara s društvenih mreža:

"Imali smo loših trenera, ali ovaj je najlošiji ikad!!"

"Da su nas ovakvi ratnici branili od Mađara prije...ne bismo mi imali HNL danas."

"Jedva čekam izjavu od Željka 'najiskrenijeg' Sopića"

"Ne kužim kaj ljudima koji vode Osijek nije jasno, sreća pa je zadnji dan karnevala pa i cirkus ide kraju"

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Tužno je gledati da je Borna Barišić bio najpožrtvovniji igrač Osijeka..."

"Dotakli smo dno....Pa tu nema dva igrača koji znaju igrati nogomet..."

"Znači jedini ljudi koji su nešto pokušavali Akere i borbeni Čolina su zamijenjeni...izlaskom Teklića nestalo je i to malo smislene igre. Kad je ušao Omerović, svi smo na tribini znali da smo se predali. Samo neka je Matković ostao do kraja... niti jedan igrač kojeg je Sopić tražio osim Akerea nije nikakvo pojačanje. Objektivno, najlošija su ekipa u ligi i nema tu pomoći osim da se proširi liga.."

SAŽETAK OSIJEK - HAJDUK VIDEO Livaja zabio gol pa promašio zicer, a gol Pukštasa je sjajan. Evo sažetka iz Osijeka
VIDEO Livaja zabio gol pa promašio zicer, a gol Pukštasa je sjajan. Evo sažetka iz Osijeka
KRIZA U OSIJEKU Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru
Željko Sopić mogao bi dobiti otkaz? Zamjene se već naziru

"Hvala upravi, Željku i njegovim ratnicima ovo je najgori Osijek ikad. Izgleda nam treba druga liga i potpuni reset"

"Indijanci"

"Ubili ste duh kluba. Rijetko kome to uspije. Čestitam."

"Utakmica negledljiva, užas"

"Sopiću, idi kući"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji
FOTO: JUTTA LEERDAM

Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. U nedjelju je osvojila srebro na 500 m

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026