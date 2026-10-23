Ljutić: Napravila sam promjene u timu. Zubčić: Uvjeti su dosta drukčiji od prošlog tjedna...

Nova skijaška sezone počinje ovaj vikend veleslalomskim utrkama za skijaše i skijašice u Soeldenu u Austriji. a hrvatske uzdanice Zrinka Ljutić i Filip Zubčić su zadovoljni pripremama koje su iza njih i nadaju se dobrim rezultatima kako na otvaranju sezone tako i u nastavku

"Trenirala sam u Soeldenu prije par dana i imala sam priliku trenirati na stazi za utrku. Dobro se se osjećam, ove sam pripreme dosta toga promijenila. Imala sam neke promjene u timu, promijenila sam kondicijskog trenera i servisera. Ovo sam ljeto imala drugačiji program ljeti, prvi put sam trenirala na Novom Zelandu. Zadovoljna sam s iskustvima i mislim da su mi pomogla. mislim da sam napredovala. Sada te stvari treba pretočiti u skijanje i u utrku kad je najbitnije", rekla je Ljutić koja sutra u Soeldenu vozi prvu utrku nove sezone, veleslalom.

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Zubčić je zadovoljan pripremama no ne i skijanjem u ovih nekoliko dana prije same utrke.

"Osjećam se dosta dobro, bitno da je zdravlje na razini. Što se skijanja tiče nije loše, ima dobrih i loših dana. Prošli tjedan smo trenirali na stazi za utrku, nije bilo baš dobro, ali se dobro osjećam. Uvjeti su se dosta promijenili od prošlog tjedna, palo je dosta snijega i zima je. Snijeg je pravi zimski, treba dobro odskijati u nedjelju, hladne glave i napraviti dobar rezultat. Veselim se tome", nadovezao se Zubčić kojeg prva utrka sezone, također veleslalom, čeka u nedjelju.

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Ljutić je prošlu sezonu završila na devetom mjestu u poretku veleslalomašica, odnosno na 27. mjestu u ukupnom poretku Svjetskog kupa, dok je Zubčić je bio 19. u poretku veleslalomaša i 39. u ukupnom poretku.