Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRED NOVU SEZONU

Ljutić: Napravila sam promjene u timu. Zubčić: Uvjeti su dosta drukčiji od prošlog tjedna...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ljutić: Napravila sam promjene u timu. Zubčić: Uvjeti su dosta drukčiji od prošlog tjedna...
2
ZOI: Slaba vožnja Zrinke Ljutić u utrci veleslaloma | Foto: JOEL MARKLUND/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Snijeg je pravi zimski, treba dobro odskijati u nedjelju, hladne glave i napraviti dobar rezultat. Veselim se tome", nadovezao se Zubčić kojeg prva utrka sezone, također veleslalom, čeka u nedjelju.

Admiral

Nova skijaška sezone počinje ovaj vikend veleslalomskim utrkama za skijaše i skijašice u Soeldenu u Austriji. a hrvatske uzdanice Zrinka Ljutić i Filip Zubčić su zadovoljni pripremama koje su iza njih i nadaju se dobrim rezultatima kako na otvaranju sezone tako i u nastavku

"Trenirala sam u Soeldenu prije par dana i imala sam priliku trenirati na stazi za utrku. Dobro se se osjećam, ove sam pripreme dosta toga promijenila. Imala sam neke promjene u timu, promijenila sam kondicijskog trenera i servisera. Ovo sam ljeto imala drugačiji program ljeti, prvi put sam trenirala na Novom Zelandu. Zadovoljna sam s iskustvima i mislim da su mi pomogla. mislim da sam napredovala. Sada te stvari treba pretočiti u skijanje i u utrku kad je najbitnije", rekla je Ljutić koja sutra u Soeldenu vozi prvu utrku nove sezone, veleslalom.

ZOI: Slaba vožnja Zrinke Ljutić u utrci veleslaloma
ZOI: Slaba vožnja Zrinke Ljutić u utrci veleslaloma | Foto: JOEL MARKLUND/PIXSELL

Zubčić je zadovoljan pripremama no ne i skijanjem u ovih nekoliko dana prije same utrke.

"Osjećam se dosta dobro, bitno da je zdravlje na razini. Što se skijanja tiče nije loše, ima dobrih i loših dana. Prošli tjedan smo trenirali na stazi za utrku, nije bilo baš dobro, ali se dobro osjećam. Uvjeti su se dosta promijenili od prošlog tjedna, palo je dosta snijega i zima je. Snijeg je pravi zimski, treba dobro odskijati u nedjelju, hladne glave i napraviti dobar rezultat. Veselim se tome", nadovezao se Zubčić kojeg prva utrka sezone, također veleslalom, čeka u nedjelju.

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao
Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ljutić je prošlu sezonu završila na devetom mjestu u poretku veleslalomašica, odnosno na 27. mjestu u ukupnom poretku Svjetskog kupa, dok je Zubčić je bio 19. u poretku veleslalomaša i 39. u ukupnom poretku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka
MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru
NIZOZEMCI SLAVILI

Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru

DINAMO - NEC 2-4: Beljo je bio dvostruki strijelac (33', 37') za Dinamo u prvom porazu u Europskoj ligi. NEC je poveo u 25. minuti, modri okrenuli, ali je bilo 2-2 na poluvremenu. U drugom Dinamo nije bio ravnopravan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026