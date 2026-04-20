Ljutiti Neymar: Stvarno žalosno, pa nitko ovo ne može izdržati...

I dok sanja poziv poziv izbornika Carla Ancelottija za Svjetsko prvenstvo, Neymar (34) daje sve od sebe u dresu Santosa, s kojim se nije dobro proveo u 12. kolu brazilskog prvenstva. Fluminese je slavio na gostovanju 3-2 protiv Santosa.

Nakon utakmice, Neymar se oglasio na društvenim mrežama, ali iz pomalo neočekivanog razloga. Naime, stao je na kraj glasinama, koje su tražile više značenje u njegovoj gestikulaciji nakon utakmice.

"Došli smo do toga da moram objašnjavati jedno obično češanje uha. Ljudi, stvarno pretjerujete i prelazite granice… Žalosno je živjeti s tim. Nitko to ne može izdržati," napisao je legendarni Brazilac na društvenim mrežama.

Inače, Neymar je ove sezone u brazilskom prvenstvu zabio tri gola uz dvije asistencije u šest nastupa.