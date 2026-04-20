Komentari 0
Ljutiti Neymar: Stvarno žalosno, pa nitko ovo ne može izdržati...

Piše Luka Tunjić,
Neymar se brani na društvenim mrežama! Legendarni Brazilac razjasnio 'češanje uha' nakon poraza Santosa od Fluminesea. Kaže da su ljudi pretjerali s teorijama zavjere

Admiral

I dok sanja poziv poziv izbornika Carla Ancelottija za Svjetsko prvenstvo, Neymar (34) daje sve od sebe u dresu Santosa, s kojim se nije dobro proveo u 12. kolu brazilskog prvenstva. Fluminese je slavio na gostovanju 3-2 protiv Santosa.

Nakon utakmice, Neymar se oglasio na društvenim mrežama, ali iz pomalo neočekivanog razloga. Naime, stao je na kraj glasinama, koje su tražile više značenje u njegovoj gestikulaciji nakon utakmice.

"Došli smo do toga da moram objašnjavati jedno obično češanje uha. Ljudi, stvarno pretjerujete i prelazite granice… Žalosno je živjeti s tim. Nitko to ne može izdržati," napisao je legendarni Brazilac na društvenim mrežama.

Inače, Neymar je ove sezone u brazilskom prvenstvu zabio tri gola uz dvije asistencije u šest nastupa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu
SKANDALOZNA MENADŽERICA

ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu

Bivši supružnici Wanda Nara i Maxi Lopez ponovno zajedno, ali sada pred kamerama! Glume sami sebe u seriji 'Triángulo Amoroso', koja otkriva turbulentni ljubavni trokut s Maurom Icardijem. Bivši bi par trebao snimiti i scenu poljupca
FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'
UVIJEK UZ MLAĐEG BRATA

FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'

Strahinja i Nemanja Jokić često prate mlađeg brata Nikolu u njegovoj dominaciji na NBA parketima. Ove sezone igra sjajno pa su braća dobro raspoložena, ali nije ih strah ući u sukob kada netko napadne Nikolu
FOTO Haalandovoj djevojci prvo se svidio njegov prijatelj: 'Kad sam tebe vidjela, odlučila sam'
BAREM JE ISKRENA

FOTO Haalandovoj djevojci prvo se svidio njegov prijatelj: 'Kad sam tebe vidjela, odlučila sam'

Erling Haaland i njegova dugogodišnja djevojka Isabel Haugseng Johansen, nasmijali su javnost kada je Isabel u opuštenom videu otkrila da je na početku zapravo bila zaljubljena u najboljeg mu prijatelja

