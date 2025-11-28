Obavijesti

NAKON NOVOG REMIJA

Ljutiti Sopić: 'Gospodo, ako ćemo tu našu djecu prozivati, sram nas bilo sve zajedno...'

Piše Zdravko Barišić,
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Žao mi je naših navijača i ljudi, oni su opravdano isfrustrirani i izrevoltirani, ja im se zahvaljujem što su došli u tolikom broju, nije im lako, ali nije ni meni lako, rekao je trener Osijeka

Niti Željko Sopić ne uspijeva prekinuti osječku agoniju koja traje posljednja dva mjeseca. Bijelo-plavi bez pobjede su od kraja rujna, a taj post nastavit će se i do sljedećeg vikenda.

Osječani su u 15. kolu HNL-a remizirali s Vukovarom (2-2). Dvaput su vodili, golovima Jakupovića i Omerovića, ali nisu uspjeli privesti utakmicu kraju. Jurilj je s dva gola domaćinu donio vrijedan bod pa su tako ova dva kluba ostala bodovno izjednačena na dnu HNL-a.

Trener Osijeka Željko Sopić bio je razočaran nakon novog prosipanja bodova. Ovaj put je krenuo u sarkastičnom tonu:

- Mislim da moj izraz lica govori više od tisuću riječi. Baš sam sretan večeras, baš ono izrazito sretan. Ovakve utakmice mogu se izgubiti, dobijete takva dva gola kakva dobijete, utakmica počne, Malenica nas spasi, njihov jedan skoči više od naših pet - rekao je Sopić za MAXSport pa nastavio:

- Poslije na ovakvom terenu, Vukovar se, neću reći bolje snašao, ali ponovit ću ono, iza toga stojim bez obzira ako netko misli drugačije. Oni su gradili momčad da se bori za ostanak, a mi smo gradili momčad da se bori za nešto drugo. Jako je teško igrati ovakve utakmice, na stranu da smo trebali zabiti golove. U nekim situacijama trebali smo biti odlučniji, hrabriji i smireniji. Ali gledajte, kad se borite za ostanak, to je tako - kazao je Sopić.

Unatoč teškim danima i groznim rezultatima, Kohorta je i u Vinkovcima bodrila svoju momčad.,

- Žao mi je naših navijača i ljudi, oni su opravdano isfrustrirani i izrevoltirani, ja im se zahvaljujem što su došli u tolikom broju, nije im lako, ali nije ni meni lako - rekao je Sopić pa poslao poruku:

- Gospodo, ako znamo mislimo da trebamo, da ne kažem koje riječi, znamo koliko imamo igrača van stroja i na čija pleća, leđa pardon, pada sav taj teret. Ako ćemo tu našu djecu prozivati, sram nas bilo, sram nas bilo sve zajedno - završio je trener Osijeka.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja je rekao:

- Možemo biti zadovoljni s tim bodom, bitno da nismo izgubili, naravno da smo htjeli pobjedu. Znali smo da ćemo imati pobjedu s njihovim prekidima, viša su ekipa od nas, imaju taj dugačak aut. Pokušali smo to kroz treninge spriječiti, nažalost, prvi gol, napunili su nam s igračima gol, nismo dobro reagirali. Vratimo se i ne izdržimo tri minute. Vratili smo se i zabili gol, imali smo inicijativu, bili smo za nijansu bliže pobjedi, ali najpravedniji rezultat je neriješeno. 

