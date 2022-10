Lokas želi krenuti prema vrhu u MMA-u: Konobario sam od 16. godine, a vrijeme je da uspijem

Nisam planirao se uopće prijaviti na 'Armagedon' nego je jedan dan poslije treninga došao Forgy do mene i rekao da će me prijaviti. Nikad nisi dovoljno spreman za sebe, ali na kraju me prijavio i to me dodatno motiviralo, započeo je finalist treće sezone 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige u perolakoj kategoriji Filip Lokas (22) iz zagrebačkog American Top Teama.

Nakon što smo ga upoznali na amaterskim turnirima, pobijedio je u polufinalu 'Armagedona' Benjamina Abazovića (20) armbarom, te je tako osigurao susret u finalu protiv ponajboljeg borca turnira Demahmeta Sinanija (19). A trenira u dvorani s velikim imenima svoje kilaže poput Filipa Pejića i Francisca 'Croate' Barrija, a tu su i mladići poput Jana Todorovskog, Ivana Šteke itd. Također, Filipa smo dobro upoznali u prijenosima priredbi Fight Nation Championshipa.

- Svi imaju dobar put i svi su mi na neki način motivacija i uzori, ali idemo prema vrhu svi skupa. U FNC-u sam praktički od samog početka, pomažem što se tiče rada na eventima i to mi je puno pomoglo što se tiče pritiska, vidio sam sve kako izgleda. Smanjilo mi je tremu što se tiče mojih mečeva, a najdraža borba koju sam gledao je ona između Bažanta i Jasona.

A iza Filipa je težak životni put. Neke stvari ni ne želi isticati, ali prošao je kroz sve i svašta iako su mu tek 22 godine. I zna cijeniti sve što ima te mu je cilj jasno postavljen.

- Počeo sam konobariti od 16. godine i radio svakakve poslove, ali shvatio sam da ne mogu biti najbolji ako se ne posvetim 100 posto. Tako je krenulo da dam sve u ovo. Bilo mi je u glavi hoću li cijeli život raditi nešto na pola ili ću se posvetiti nečemu što volim i probat uspjeti. Znam da mogu i vjerujem u sebe, samo je pitanje vremena kad će to doći - objašnjava Filip.

A sad ga čeka najveći izazov u vidu odličnog borca s Kosova. Bit će to profesionalni debi za obojicu, a samo jedan će izaći kao prvak treće sezone perolake kategorije 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige.

- Nisam zadovoljan prvim mečem iako sam brzo pobijedio. Vidio sam da je Sinani brzo pobijedio i bilo mi je samo da pobijedim što prije, zato sam malo srljao s rušenjem, ali na kraju sam ga srušio i završio. Znao sam da mi ne može parirati nigdje. Sinanija s razlogom tako gledaju jer je puno pokazao, ali mislim da sam kompletniji borac. Mogu se nositi s njime u stojci, a pogotovo u parteru - zaključio je Lokas.

