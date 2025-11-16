Obavijesti

Lokomotiva dvaput u 24 sata pobijedila Švicarke i plasirala se u skupinu Europske lige

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Antonio Mrkoci

Paula Posavec, nakon devet golova u prvoj utakmici, opet je bila najefikasnija s osam golova. Pet je dodala Ana Malec. Čeka se ždrijeb, a prve utakmice nakon stanke koja slijedi zbog SP-a

Sjajan posao odradile su rukometašice Lokomotive. Dva puta u dva dana u dvorani u Jelkovcu pobijedile su švicarsku Amitiju te potvrdile plasman u grupnu fazu Europske lige, što je bio prvi cilj kluba s Trešnjevke.

Nakon 28-22 u subotu, u nedjelju je trebalo potvrditi stvari na parketu i odradile su to "lokosice" u izjednačenijoj utakmici nego dan prije. Držale su, doduše, kontrolu, čekale su da Švicarke bace bijeli ručnik, ali nisu za koliko-toliko njima dostojanstven oproštaj uz konačnih 26-25.

U LABINU Rukometašice Bjelovara upisale treći poraz zaredom: Rudar bio prejak za desetkovanu ekipu
Rukometašice Bjelovara upisale treći poraz zaredom: Rudar bio prejak za desetkovanu ekipu

Paula Posavec, nakon devet golova u prvoj utakmici, opet je bila najefikasnija s osam golova. Pet je dodala Ana Malec. Čeka se ždrijeb, a prve utakmice nakon stanke koja slijedi zbog Svjetskog prvenstva.

