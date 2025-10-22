Lokomotiva izgubila u golijadi u Ligi mladih, ali je još živa za prolazak: 'Vjerujemo u dečke'

Juniori Lokomotive otvorili su sudjelovanje u Uefinoj Ligi mladih utakmicom protiv rumunjskog FCSB-a u drugom kolu puta prvaka kojoj su bili domaćini na Gradskom stadionu u Sisku. Iako je rezultat na kraju bio nepovoljan (2-3), hrvatski prvak je poslao poruku punu optimizma.

Lokosi su nakon pola sata igre gubili 2-0 golovima Ilieja i Colibasanua, a nadu je u 59. vratio Teodor Kralevski. Deset minuta poslije Popa vraća vodstvo od dva gola Rumunjima, a poraz Zagrepčana u 79. ublažio je Noa Tomeljak.

Klub je putem društvenih mreža poručio kako bitka još nije gotova te da uzvrat donosi novu priliku, naglasivši: "Sve je još otvoreno — igra se uzvrat! Vjerujemo u naše dečke i znamo da mogu pokazati pravo plavo srce u drugom susretu!". Uzvrat se igra 5. studenog, a pobjednik treba proći još jednu nokaut-fazu (26. studenoga i 11. prosinca) prije nego što se spoji s drugim dijelom ždrijeba u kojemu igraju juniorski sastavi sudionika Lige prvaka.

Dok se njihovi juniori kale na zahtjevnoj europskoj sceni, seniorska momčad također bilježi zapažene rezultate u domaćem prvenstvu, uključujući i nedavnu pobjedu od 2-1 u gradskom derbiju protiv Dinama, što dodatno potvrđuje kvalitetan rad u klubu. Uspjeh klupske škole nogometa nedavno je potvrdio i poziv dvojici igrača, Fabijanu Krivaku i Ivanu Katiću, u U-21 reprezentaciju Hrvatske.