Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLAVLJE RUMUNJA

Lokomotiva izgubila u golijadi u Ligi mladih, ali je još živa za prolazak: 'Vjerujemo u dečke'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Lokomotiva izgubila u golijadi u Ligi mladih, ali je još živa za prolazak: 'Vjerujemo u dečke'
Foto: NK Lokomotiva Zagreb/Facebook

Lokomotivini juniori izgubili od FCSB-a 2-3, ali vjeruju u preokret u uzvratu! Klub optimistično poručuje: "Pravo plavo srce pokazat će se u drugom susretu"

Juniori Lokomotive otvorili su sudjelovanje u Uefinoj Ligi mladih utakmicom protiv rumunjskog FCSB-a u drugom kolu puta prvaka kojoj su bili domaćini na Gradskom stadionu u Sisku. Iako je rezultat na kraju bio nepovoljan (2-3), hrvatski prvak je poslao poruku punu optimizma.

Lokosi su nakon pola sata igre gubili 2-0 golovima Ilieja i Colibasanua, a nadu je u 59. vratio Teodor Kralevski. Deset minuta poslije Popa vraća vodstvo od dva gola Rumunjima, a poraz Zagrepčana u 79. ublažio je Noa Tomeljak.

Klub je putem društvenih mreža poručio kako bitka još nije gotova te da uzvrat donosi novu priliku, naglasivši: "Sve je još otvoreno — igra se uzvrat! Vjerujemo u naše dečke i znamo da mogu pokazati pravo plavo srce u drugom susretu!". Uzvrat se igra 5. studenog, a pobjednik treba proći još jednu nokaut-fazu (26. studenoga i 11. prosinca) prije nego što se spoji s drugim dijelom ždrijeba u kojemu igraju juniorski sastavi sudionika Lige prvaka.

Dok se njihovi juniori kale na zahtjevnoj europskoj sceni, seniorska momčad također bilježi zapažene rezultate u domaćem prvenstvu, uključujući i nedavnu pobjedu od 2-1 u gradskom derbiju protiv Dinama, što dodatno potvrđuje kvalitetan rad u klubu. Uspjeh klupske škole nogometa nedavno je potvrdio i poziv dvojici igrača, Fabijanu Krivaku i Ivanu Katiću, u U-21 reprezentaciju Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025