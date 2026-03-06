Lokosi će ostati na Maksimiru i iduće sezone, ali uz veliku vijest

Lokomotiva je u četvrtak objavila video kako stadion u Kranjčevićevoj sve više raste. Upravo je to bila svojevrsna najava informacije koje se probila u medije u petak, ali idemo redom. Lokomotiva će cijelu ovu sezonu provesti na Maksimiru, a postavilo se pitanje gdje će igrati iduću, dok se ne izgradi Kranjča. Spominjali su se neki stadioni u okolici Zagreba, ali od toga ipak nema ništa. Sve će ostati kao do sad, ali ipak ima jedna bitna novost.

Dinamo i Lokomotiva potpisali su ugovor te će momčad s Kajzerice i iduće sezone biti na Maksimiru, ali samo pola sezone, doznaje Germanijak. To je jako velika stvar za sve Zagrepčane te navijače Lokomotive i Dinama jer bi to značilo da će u drugom dijelu sezone Kranjčevićeva biti izgrađena i spremna za utakmice! Plan lokosa je jasan. Prvih devet domaćih utakmica na Maksimiru, a onda povratak u novo zdanje u Ulici pjesnika na zimu.

Čim Kranjčevićeva prođe testiranja, Lokomotiva će se vratiti tamo, a vrlo brzo bi to mogao učiniti i Dinamo. Moguće je da "modri" neće čekati kraj iduće sezone da bi došli na Kranjču, ali to sve treba vidjeti. Otvaranje Kranjčevićeve značio bi kraj Maksimira, a kad i zadnji kofer ode iz Maksimirske 128 krenut će rušenje i izgradnja novog Dinamovog doma.