POTPISAN UGOVOR

Lokosi će ostati na Maksimiru i iduće sezone, ali uz veliku vijest

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: NK Lokomotiva

Lokomotiva i Dinamo potpisali ugovor: Lokosi ostaju na Maksimiru i iduće sezone! Kranjčevićeva se gradi i uskoro bi mogla biti spremna, a već na zimu bi oba kluba mogla u Ulicu pjesnika

Admiral

Lokomotiva je u četvrtak objavila video kako stadion u Kranjčevićevoj sve više raste. Upravo je to bila svojevrsna najava informacije koje se probila u medije u petak, ali idemo redom. Lokomotiva će cijelu ovu sezonu provesti na Maksimiru, a postavilo se pitanje gdje će igrati iduću, dok se ne izgradi Kranjča. Spominjali su se neki stadioni u okolici Zagreba, ali od toga ipak nema ništa. Sve će ostati kao do sad, ali ipak ima jedna bitna novost.

gif Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj 00:07
gif Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Dinamo i Lokomotiva potpisali su ugovor te će momčad s Kajzerice i iduće sezone biti na Maksimiru, ali samo pola sezone, doznaje Germanijak. To je jako velika stvar za sve Zagrepčane te navijače Lokomotive i Dinama jer bi to značilo da će u drugom dijelu sezone Kranjčevićeva biti izgrađena i spremna za utakmice! Plan lokosa je jasan. Prvih devet domaćih utakmica na Maksimiru, a onda povratak u novo zdanje u Ulici pjesnika na zimu. 

Čim Kranjčevićeva prođe testiranja, Lokomotiva će se vratiti tamo, a vrlo brzo bi to mogao učiniti i Dinamo. Moguće je da "modri" neće čekati kraj iduće sezone da bi došli na Kranjču, ali to sve treba vidjeti. Otvaranje Kranjčevićeve značio bi kraj Maksimira, a kad i zadnji kofer ode iz Maksimirske 128 krenut će rušenje i izgradnja novog Dinamovog doma.

