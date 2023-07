Lokosi pobijedili prvaka Grčke! 'Pa riječ je o ekipi koja se bori za grupnu fazu Lige prvaka'

Hajduk, Dinamo i Rijeka pripremaju se u Sloveniji, Osijek je mir i spokoj pronašao u Sv. Martinu na Muri, a ostatak društva je svoju pripremnu bazu pronašao u svome dvorištu. No, za razliku od svih, Lokomotiva je od hrvatskih vrućina pobjegla u - Nizozemsku.

Lokosi su prije nekoliko dana stigli na pripreme u Nizozemsku gdje bruse formu za novu sezonu. Radi se punom parom, a uz to je klub dogovorio izazovne prijateljske utakmice. Da trener Čabraja odmah na početku vidi koliko može očekivati od svoje momčadi u novoj sezoni i kao prilika mladim snagama da se nametnu u jakim utakmicama. Sudeći prema prvoj provjeri, momčad je na itekako zadovoljavajućoj razini.

Lokomotiva je u prijateljskoj utakmici pobijedila aktualnog grčkog prvaka AEK-a (1-0), čiji je član i hrvatski reprezentativac Domagoj Vida, no on je dobio produženi odmor zbog Lige nacija.. Jedini gol zabio je Jon Mersinaj u 29. minuti. Novo pojačanje Robert Mudražija ubacio je iz kornera, a Mersinaj se naklonio i zatresao mrežu. Na kraju je to bio i jedini gol na utakmici.

- Odigrali smo vrlo dobru utakmicu protiv prvaka Grčke. Bio je to izuzetno zahtjevan protivnik, ipak je riječ o ekipi koja kandidira za grupnu fazu Lige prvaka. Dobro smo stajali i radili na terenu čitavu utakmicu. Pred nama su još tri jake pripremne utakmice i veselimo se izazovima koji su pred nama.U Nizozemskoj je izvrsno vrijeme, klima je sjajna za ljetne pripreme, imamo jako dobre uvjete za rad, i za sada sve teče po planu - rekao je oduševljeni trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

Uskoro bi se momčadi trebali priključiti mladi reprezentativci Luka Stojković i Lukas Kačavenda. No, klub mora prodavati kako napunio blagajnu, a upravo su njih dvojica najizgledniji kandidati koji bi Lokosima mogli donijeti obilnu zaradu. Za obojicu je bio zainteresiran Dinamo, ali ponuda nije zadovoljila čelnike.

Za razliku od Dinama i Hajduka koji već 15. srpnja igraju Superkup, ostatku društva sezona počinje 22. srpnja pa će Lokosi do tada odigrati još tri prijateljske utakmice i to protiv Belgijaca, Anderlechta, Genta i Charleoija. U petak slijedi susret s Anderlechtom.