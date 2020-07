Lokosi remizirali u Koprivnici!

Iznenađujući rezultat u Koprivnici najviše je razveselio Osijek. Momčad trenera Ivice Kuleševića sada je druga na ljestvici, s bodom više, a u posljednjem kolu doma dočekuje Lokomotivu

<p>U susretu 34. kola Prve HNL Slaven Belupo i Lokomotiva su u Koprivnici odigrali 1-1, a tim rezultatom je Lokomotiva pala na treće mjesto s bodom zaostatka za Osijekom dva kola prije kraja.</p><p>Gol za domaćine postigao je <strong>Slavko Bogojević</strong> u 63. minuti, a izjednačio je <strong>Marko Tolić </strong>deset minuta kasnije.</p><p>Iznenađujući rezultat u Koprivnici najviše je razveselio Osijek. Momčad trenera <strong>Ivice Kuleševića</strong> sada je druga na ljestvici, s bodom više, a u posljednjem kolu doma dočekuje Lokomotivu. Podsjetimo, iduće sezone osim prvaka Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka igrat će drugoplasirana momčad.</p><p>Lokomotiva je već u drugoj minuti imala veliku priliku, no Cokaj je pucao pored gola. U sedmoj minuti je zaprijetio Tolić s dvadesetak metara, ali je vratar Ježina obranio.</p><p>Prvu priliku Slaven je imao u 14. minuti, pucao je Krstanović, ali je Grbić spasio gol. Tri minute kasnije priliku je imao i Bačelić Grgić, no Grbić je opet bio siguran. U završnici prvog dijela Tolić je imao dvije prilike za 'lokose', ali je Ježina bio na visini zadatka.</p><p>Lokomotiva je na otvaranju drugog dijela bila aktivnija, no gol su postigli domaćini. U 63. minuti Slavko Bogojević je nakon ubačaja iz kornera na drugoj vratnici poentirao za vodstvo Slavena. Gol je poništen zbog zaleđa, međutim, nakon provjere VAR-a sudac Marin Vidulin je potvrdio vodstvo Belupa.</p><p>Deset minuta kasnije gosti su izjednačili Tolićevim golom. Gluhaković je prošao po desnoj strani, Tolić prihvatio loptu unutar 16 metara i odmah pucao, pogodio je Božića u tijelo, ali se lopta odbila iza gol-linije.</p><p>Kolo večerašnjim derbijem na stadionu Maksimir zatvaraju Dinamo i Hajduk.</p><p>Na ljestvici vodi Dinamo sa 76 bodova i utakmicom manje, Osijek na drugom mjestu ima 62 boda, Lokomotiva je treća sa 61 bodom. Slijede Rijeka (58), Hajduk (54)...</p>