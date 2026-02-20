Obavijesti

Lončarević: To što rade neki dinamovci ne prolazi ni u HNL-u

Piše Hrvoje Tironi,
Lončarević: To što rade neki dinamovci ne prolazi ni u HNL-u
Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ne mogu vjerovati da u europskim utakmicama Dinamovi bekovi toliko puta ostanu u situacijama 'jedan na jedan' sa suparničkim krilima, to je nedopustivo, kaže legendarni brk HNL-a Ilija Lončarević za 24sata

Dinamo je na korak do ispadanja iz Europe, nogometaši Marija Kovačevića doživjeli su još jedan težak europski poraz. Ovoga puta u Maksimiru je slavio Genk (3-1), Belgijci su se pokazali kao bolja, kvalitetnija i taktički dotjeranija momčad. Lako su se branili (pogotovo u drugom dijelu), često bili i vrlo opasni. 

