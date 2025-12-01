Loš niz presudio treneru Jakića i Labrovića, klub traži zamjenu

Njemački prvoligaš Augsburg, za koji igraju Kristijan Jakić i Nediljko Labrović, ostao je bez trenera. Sandro Wagner (38) dobio je otkaz nakon niza loših rezultata i jako loše pozicije na ljestvici. Klub je objavio kako je odluka donesena nakon razgovora uprave i trenera Wagnera te je nakon razgovora donesena odluka da je rastanak "najbolje rješenje u ovom trenutku". Klub je htio treneru dati više vremena, ali je on procijenio da ne može donijeti željeni uspjeh.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Edward Cheung

Wagner je u Augsburg stigao u srpnju ove godine, ali se nije snašao te je u 14 utakmica na klupi ostvario četiri pobjede, devet poraza i jedan remi. Iako je krenuo pobjedom protiv Freiburga u prvom kolu, uslijedila su četiri poraza za redom nakon čega se Augsburg malo osovio na noge, ali su loši rezultati opet krenuli te je poraz od Hoffenheima od 3-0 bila kap koja je prelila čašu.

Jakić je pod Wagnerom odigrao osam od 12 utakmica u Bundesligi, a najbolju je odigrao u porazu od Bayerna 3-2 na domaćem terenu kada je asistirao i zabio, ali nije često bio opcija u prvih 11. Labrović je branio samo u Kup-utakmici protiv Bochuma koju je Augsburg pobijedio 1-0.

Augsburg je pod Wagnerom u 12 utakmica njemačkog prvenstva došao do 10 bodova te je već na osam poraza. Nalazi se na 14. mjestu na tablici te je dva boda od zone ispadanja. Klub će uskoro imenovati privremenog trenera, a već su krenuli u potragu za pravim kandidatom koji će pokušati prekinuti crni niz kluba.