Loš ulazak u sezonu! Sandra je završila tek peta u Stockholmu

Sandra Perković loše je otvorila sezonu. U Stockholmu je na miting Dijamantne lige bacila 63,71 metra što je je bilo dovoljno samo za peto mjesto.

Sandra je u natjecanje ušla s dva neuspješna hica, a onda je disk iz trećeg pokušaja bacila na daljinu od 63,46 metara. Nakon toga su uslijedila dva neuspješna pokušaja, a u šestom je pokušaju bacila najdalje - 63,71 metar što joj je bilo dovoljno tek za peto mjesto.

Najraspoloženije u Švedskoj su bile Kubanke. Disk Denije Caballero je letio do 65,10 metara, a onaj Yaime Perez 65,09 metara. Bolje od Sandre su bile i Kineskinje Chen Yang (64,25) i Feng Bin (63,87).

Sandra je 2012. godine postavila i rekord mitinga u Stockholmu od 68,77 metara

Idući miting Dijamantne lige održava se u Rimu 6. lipnja.

Sandra razmišlja o kraju karijere

Sandri je ovo bilo prvo natjecanje otkako je šokirala objavom da razmišlja o odlasku iz hrvatske kako bi mogla nastaviti suradnju s trenerom Edisom Elkasevićem, ali i da je opcija prekid karijere. Ova joj sezone treba poslužiti kao priprema za Olimpijske igre koje se 2020. godine održavaju u Tokiju.

- Edis Elkasević je dobio veliku ponudu iz inozemstva, tako da postoji mogućnost da 2020. on neće biti moj trener. Postoji velika mogućnost da ja odem za njim, a to ne bi bilo dobro niti za mene, niti za njega, niti za Republiku Hrvatsku - rekla je Sandra prošli petak pa nastavila:

- Ne znači da ću završiti karijeru, ali možda ću izgubiti motivaciju. Možda ću i završiti karijeru. Možda će me trenirati neki poluproizvod od trenera pa ću bacati tih 60 metara i onda ćemo se lagati da je to sve super, nakon svih mojih sportskih rezultata. Imam možda još deset godina, ali možda mi pukne film i sljedeće godine odustanem.

- Što mi fali roditi djecu i otići živjeti na more? Probudiš se ujutro i sadiš cvijeće, a ne tu kumiti, moliti, smrzavati se, vrištati. Za što? Zbog čega? Da mi netko kaže 'bravo, svaka čast?' Ja volim ovaj sport, dajem sve od sebe, ali previše je to godina, previše pritiska. Ljudi ne shvaćaju koliko je to ciklusa, koliko je to svakodnevnog treniranja - zaključila je tada.