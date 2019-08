Loše vibracije: Tenzije između Messija i Griezmanna na startu

Barcelona je na Camp Nou igrala s "topnicima" utakmicu u okviru Trofeja Joan Gamper. Tradicionalna je to prijateljska utakmica u čast jednoga od osnivača, igrača i predsjednika Barcelone.

Nogometaši Barcelone pobjednici su ovogodišnjeg izdanja. Oni su na svom Camp Nou u nedjelju svladali Arsenal s 2-1 (0-1). Gosti iz Londona su poveli preko Aubameyanga (36'), no u nastavku je Barcelona stigla do pobjede autogolom Maitland-Nilesa (69', AG) i golom Suareza (90').

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Francuska zvijezda bio je među prvih 11 po izboru Ernesta Valverdea, dok je Lionel Messi cijelu utakmicu ostao na klupi, vjerojatno zbog ozljede lista o kojoj smo ranije prenosili. Prema snimci napravljenoj na utakmici s Arsenalom, čini se da Messi nije najbolje prihvatio novo pojačanje u Barceloni - Antoinea Griezmanna.

Barça really spent 100+mil on Griezmann only for Messi to give him the Ibra treatment. I smell another CL disaster classic on the horizon for this club. Ahhh, cannot wait for the memes. pic.twitter.com/5dgzXJSjNM