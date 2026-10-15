Loše vijesti za Sučića i Inter: Kapetan 'out' mjesec dana

Kapetan milanskog Intera Lautaro Martinez ozlijedio je lijevo bedro zbog čega neće moći igrati mjesec dana, objavio je talijanski klub u četvrtak.

"Lautaro Martínez je danas podvrgnut pretragama u Institutu Humanitas de Rozzano. Pretrage su pokazale da se radi o upali mišića stražnje lože u lijevom bedru", navodi se u klupskom priopćenju.

Foto: Daniele Mascolo

Nije navedeno koliko će točno Martinez izbivati s terena, ali prema "Gazzetti dello Sport" i televizijskoj postaji Sky Argentinac će pauzirati do sljedeće reprezentativne pauze, što znači oko mjesec dana. Prema tome, Martinez će propustiti milanski derbi koji je na rasporedu 31. listopada.

U utorak je Martinez zabio dva gola u porazu Intera od 3-4 od Club Brugesa u utakmici drugog kola ligaške faze Lige prvaka. Odigrao je cijelu utakmicu.

Argentinac je već zabio četiri gola u talijanskom prvenstvu ove sezone za Inter koji na vrhu ljestvice ima isti broj bodova kao i Lazio(16) i koji u subotu u sedmom kolu Serie A igra protiv Bologne.