Obavijesti

Sport

Komentari 0
OZLJEDA BEDRA

Loše vijesti za Sučića i Inter: Kapetan 'out' mjesec dana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Loše vijesti za Sučića i Inter: Kapetan 'out' mjesec dana
Foto: Daniele Mascolo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok za Inter: kapetan Lautaro Martínez ozlijedio je lijevo bedro i prema talijanskim medijima pauzirat će oko mjesec dana, pa propušta i milanski derbi

Admiral

Kapetan milanskog Intera Lautaro Martinez ozlijedio je lijevo bedro zbog čega neće moći igrati mjesec dana, objavio je talijanski klub u četvrtak. 

"Lautaro Martínez je danas podvrgnut pretragama u Institutu Humanitas de Rozzano. Pretrage su pokazale da se radi o upali mišića stražnje lože u lijevom bedru", navodi se u klupskom priopćenju. 

UEFA Champions League - Inter Milan v Club Brugge
Foto: Daniele Mascolo

Nije navedeno koliko će točno Martinez izbivati s terena, ali prema "Gazzetti dello Sport" i televizijskoj postaji Sky Argentinac će pauzirati do sljedeće reprezentativne pauze, što znači oko mjesec dana. Prema tome, Martinez će propustiti milanski derbi koji je na rasporedu 31. listopada.

U utorak je Martinez zabio dva gola u porazu Intera od 3-4 od Club Brugesa u utakmici drugog kola ligaške faze Lige prvaka. Odigrao je cijelu utakmicu.

Argentinac je već zabio četiri gola u talijanskom prvenstvu ove sezone za Inter koji na vrhu ljestvice ima isti broj bodova kao i Lazio(16) i koji u subotu u sedmom kolu Serie A igra protiv Bologne. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
FOTO: OŽENIO SE U TRENIRCI

Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentacije, u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama
FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?
HMMM...

FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?

Talijanski studio VG13 Architects objavio je nove fotografije i detalje koji bi trebali krasiti novi stadion na Maksimiru. Podsjetimo, pobjednički rad izazvao je žestoku reakciju javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026