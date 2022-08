Lova do krova: Dinamo 'ganja' još 8,7 mil. eura, a Liga prvaka uvijek može biti i dvosjekli mač

Dinamo je stigao do još jednog velikog dvoboja, zadnjeg čina pohoda prema Ligi prvaka. I sutra će sve biti jasno, hoće li "modri" još jednom zaigrati u najvećem klupskom natjecanju ili će se i ove godine zadovoljiti Europskom ligom. I tu tražiti plasman u novo europsko proljeće. Za početak, pritiska nema, u Maksimiru su ispunili primarne ovosezonske europske ciljeve, pa poslije ove utakmice (kako god ona završila) neće "padati glave".

- Liga prvaka nam donosi veliki financijski benefit, ali ona je i patnja. Ako me dobro razumijete... - rekao je poslije utakmice s Osijekom Ante Čačić.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijač Dinama bacio protezu

Trener "modrih" dovoljno je iskusan, pa zna da je Liga prvaka uvijek i - dvosjekli mač. Istina, Dinamo bi ulaskom u nogometnu elitu ukupno zaradio 20,1 milijun eura, samo prolaz Bodo/Glimta bi u maksimirsku blagajnu donio još 8,7 milijuna eura. U prijevodu, Josipa Drmića, Boška Šutala i Roberta Ljubičića sa svim njihovim godišnjim gažama. Otprilike. No, Čačić zna kako Dinamu u Ligi prvaka prijeti i - rezultatski nered.

Dinamo je već pod Antom Čačićem jednom osjetio Ligu prvaka, a tu je bilo - svega i svačega. Zagrepčani su u nogometnoj eliti bili klasični prolaznici, "kanta za napucavanje", a Čačić je "modre" vodio u prvih pet utakmica i ostao bez gola, bez boda. Dinamo je gubio od Porta (2-0, 3-0), PSG-a (2-0, 4-0) i Dinamo Kijeva (2-0), nigdje nije bio ni blizu pozitivnom rezultatu. I tada je došlo do smjene trenera, pa je Jurčić u posljednjem kolu po velikom snijegu "otrgnuo" bod (1-1) kijevskom Dinamu.

Ni taj Dinamo nije bio "za baciti", tih su dana u svlačionici hrvatskog prvaka stanovali Vrsaljko, Vida, Šimunić, Tonel, Pivarić, Ademi, Kovačić, Brozović, Sammir... Ali, "modri" niti s pet nogometaša kasnije srebrne generacije "vatrenih" iz 2018. nisu bili ni blizu nekakvoj pozitivi. Kamoli jednom bodu. Ili golu. Budite sigurni, Čačiću to dobro pamti, pa s pravom i pomalo "strahuje" od Lige prvaka.

Da, ako Dinamo danas izbaci Bodo/Glimt u Maksimir će se otvarati šampanjci, piti najskuplja vina i feštati. Vjerojatno će do kraja prijelaznog roka stići još neko pojačanje (lijevi bek ili krilo?), ali za mjesec ili dva sve će se to zaboraviti. I Čačić s ovim Dinamom mora biti konkurentan u Ligi prvaka. Bez obzira na suparnike, Dinamo mora izgledati konkurentno, nekome nešto "otkinuti", boriti se za (najmanje) treće mjesto u grupnoj fazi. A to nije baš tako jednostavno...

