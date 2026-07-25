Lova do krova: Evo koji klubovi su najviše zaradili nakon SP-a

Dojmovi nakon nedavno završenog Svjetskog prvenstva se polako sliježu, a brojni svjetski klubovi pune svoje blagajne. Naime, nakon što je Mundijal službeno završio te su novi prvaci okrunjeni, Fifa je objavila koliko su svjetski klubovi profitirali nastupima njihovih igrača na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Manchester City imao je čak 19 nogometaša na SP-u te je engleski klub u džep pospremio lijepu cifru.

Riječ je o programu kojim Fifa financijski nagrađuje klubove čiji igrači nastupaju za reprezentacije, a iznos konačne naknade ovisi o broju igrača i vremena kojeg su proveli na terenu. Prema prvim procjenama ta naknada iznosi najmanje 5000 dolara po igraču za svaki dan kojeg je proveo s reprezentacijom.

City je tako postao najveći dobitnik trećeg uzastopnog Mundijala. Na vrhu je bio i nakon turnira 2018. i 2022. godine. Prema podacima koje je objavio ugledni španjolski As, na drugom mjestu je Barcelona koja je zaradila gotovo 3,5 milijuna eura. Katalonci su imali čak osam igrača u španjolskoj reprezentaciji koja je došla do naslova prvaka.

Foto: Hannah McKay

Bayern će dobiti oko tri milijuna eura, Arsenal 2,9 milijuna, dok aktualnom europskom prvaku PSG-u i Atlético Madridu pripada približno 2,8 milijuna eura.

Zanimljivo, madridski Real se smjestio na devetom mjestu sa zaradom od 2,2 milijuna eura. 'Kraljevski klub' u utakmici za treće mjesto imao je Judea Bellinghama dok je njihovo novo pojačanje Marc Cucurella osvojio zlatnu medalju.

Fifa je za dodjeljivanje ovih naknada namijenila ukupno 355 milijuna dolara. Od toga je 250 milijuna predviđeno za klubove igrača koji su nastupili na završnom turniru, a dodatnih 100 milijuna za one koji su svoje nogometaše ustupali tijekom kvalifikacija.