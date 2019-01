Lovre nema sreće: Kalinić je u dvije utakmice primio 6 golova

Lovre Kalinić nije se baš najbolje snašao u novome klubu. Nakon što je u prvom nastupu primio tri gola, isti slučaj je bio i ovaj put. Bivši golman Hajduka i njegova Aston Villa izgubili su od Wigana 3-0 u 27. kolu engleske duge lige.

Bio je ovo drugi Kalinićev nastup za Aston Villu i drugi poraz zaredom u kojem je primio tri gola, prošli tjedan je sastav iz Birminghama ispao iz FA Kupa izgubivši sa 0-3 od Swansea Cityja.

Navijači Aston Ville s velikom radošću su pozdravili dolazak golmana hrvatske nogometne reprezentacije koji je prije tri godine bio na korak od dolaska, no nije uspio doći do radne dozvole. No, pitanje je koliko su sada radosni jer je Kalinić nakon dva kola primio već šest golova. Lovre je na Villa Park stigao početkom zimskog prijelaznog roka za 7,7 milijuna eura.

Aston Villa je sada 12. na ljestvici druge lige sa 38 bodova, pet manje od šestog Derby Countyja, momčadi koja drži posljednje mjesto koje vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu. Wigan je, pak, 19. sa 29 bodova.

Na vrhu je Leeds United sa 54 boda, četiri više od drugog Sheffield Uniteda i trećeg Norwich Cityja.