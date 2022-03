I svjetski je hokejski savez izbacio Ruse i Bjeloruse iz svojih natjecanja, pa tako i sa Svjetskog prvenstva. I dok se očekuje da i NHL protjera ruske hokejaše iz svoje lige, najjača liga svijeta zabranila je prijenose svojih utakmica u Rusiji, a Rusi se čude: "Pa i u Hladnom ratu SSSR je igrao protiv SAD-a i Kanade!"

Ruski mediji vjeruju da je suspenzija njihovih sportaša iz međunarodnih natjecanja diskriminirajuća odluka i vjeruju u žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS), a Oleg Šamonajev, urednik u Sport expressu, u kolumni se pozabavio bliskom budućnošću ruskog sporta:

- Moramo se boriti protiv odluke o suspenziji, žaliti se kome god, ako ništa, zbog naše velike olimpijske prošlosti. Desetljećima su nam europska, svjetska prvenstva i Olimpijske igre bile prioritet, ali sad je vrijeme da bolje pogledamo što naš sport ima. Olimpijske i svjetske prvake opet ćemo imati, ali sad se moramo brinuti sami o sebi, da nas ne poremete ni sankcije ni strani sportaši, koji će u ovim izazovnim vremenima otići iz ruskih klubova. Kao što smo u prvoj polovici prošloga stoljeća tri desetljeća egzistirali izvan međunarodnog olimpijskog pokreta i nismo sudjelovali na svjetskim i europskim prvenstvima, ali to nipošto nisu bila crna vremena ruskog sporta, nego srebrna era. I sad nam treba plan B. Autoritet ruskog sporta ostaje vrlo visok i razgovori sa strancima će trajati, makar neslužbeni, u svim sportovima. Postoje međunarodne organizacije koje ne podliježu MOO-u, neke regionalne lige zvuče malo šokantno nekim sportašima, ali bolje igrati to nego sjediti i čupati kosu. Sad se trebamo fokusirati na ruska prvenstva, koja su savezi i izbornici zadnjih godina malo zanemarili. Sad je pravo vrijeme da se promijeni stav prema nacionalnim prvenstvima, koja su jako napredovala. Čak i da zanemarimo profesionalne nogometnu, košarkašku i hokejsku ligu. Pa u umjetničkom klizanju, hrvanju, ritmičkoj gimnastici i još nekim sportovima rusko je prvenstvo jače od svjetskog. Imamo odlične stadione i dvorane, vrhunske sportaše i gomilu navijača. Sve što nam treba. Barem da podignemo razinu lige, koja će onda razviti još odličnih sportaša. Olimpijski je pokret, kao i gotovo sav moderni sport, izmislio zapad i još ga strogo kontrolira, pa i politički. To se vidjelo u dopinškom skandalu s ruskim sportašima, koji se susreću s raznim optužbama, restrikcijama i sankcijama već sedam godina. Da bismo spasili svoj sport, možemo se pouzdati samo u sebe. Tražit će da malo pričekamo, platimo neku kaznu, pristanemo na smiješne restrikcije, kako bismo postali ravnopravni član olimpijske obitelji. Ravnopravni samo deklarativno...

Međunarodna konferencija sindikata zatražila je, pak, da igrači ruskih klubova smiju raskinuti ugovore, a Fifi se već s istim zahtjevom obratila Udruga profesionalnih nogometaša FIFPro. Tako bi svi stranci mogli otići i raskinuti ugovore bez financijskih i pravnih sankcija.

U Rusiji je 200-tinjak stranih nogometaša, od čega 133 u prvoj ligi. A pritisak na njih, pogotovo na one iz zemalja EU, je golem.

Iz Rusije ih tjera i nagla promjena tečaja rublja prema euru i dolaru, što je promijenilo i iznose njihovih plaća. Kao i izbacivanje klubova iz Europe, čime gube na vrijednosti, a proračuni ruskih klubova smanjuju se.

"Ali što je onda s odštetom koju su ruski klubovi platili za njih? Ako se to ne uzme u razmatranje, to znači dopušteno otimanje igrača ruskim klubovima. Koji su u zadnjih deset godina za njih platili 1,7 milijardi dolara. Zato sigurno možemo očekivati sudske tužbe ako Fifa usvoji taj prijedlog. Jer ako klub izgubi igrača, zašto bi morao platiti (punu) odštetu za njega? Bio bi to pravni kaos", problematizira Sovjetski sport.

I dok je Ukrajinac Andrej Voronjin očekivano napustio klupu moskovskog Dinama, iako ga navijači obožavaju, neki strani treneri izjasnili su se da žele ostati u Rusiji. Poput Nijemca Sandra Schwartza u Dinamu, Talijana Paola Vanolija u Spartaku, brazilski nogometaši žele ostati, tim više što Brazil ne podržava sankcije Rusiji...

Ako prijedlog sindikata i udruge nogometaša prođe, Dejan Lovren i Nikola Moro smjeli bi odmah i bez sankcija napustiti Zenit i moskovski Dinamo. I takvog se egzodusa stranih sportaša Rusi pribojavaju, da im se neće ni vratiti nakon reprezentativne akcije ovaj mjesec.