Lovren: 'Klopp ima pravo, ovi su susreti zapravo prijateljski'

Osjećaj jučer u Bjelovaru i danas u Rijeci je fenomenalan. Imamo osjećaj kao da smo neki dan bili na Trgu na dočeku nakon srebra, rekao je uoči otvorenog treninga na Rujevici Dejan Lovren, stoper Hrvatske i Liverpoola.

Njegov klupski trener, Nijemac Jürgen Klopp, Ligu nacija nazvao je - najbesmislenijim natjecanjem u nogometu. Zamoljen da prokomentira izjavu karizmatičnog stručnjaka Lovren je Kloppa podržao u stavu "100 posto".

- Realno, tako je kako je Klopp rekao. Kvalifikacije počinju tek u trećem mjesecu i ovo jesu utakmice koje se svatko može nazvati kako ga god volja, ali zapravo su: prijateljske - govorio je Lovren.

- I Englezima i nama nedostaje dosta igrača no ne sumnjajte da su oni itekako motivirani da nam se revanširaju što smo ih izbacili u polufinalu Mundiala. Imamo još jednu zajedničku, a nikad veselu poveznicu: sutra i mi i oni istrčavamo pred praznim tribinama. Hvala navijačima čije navijanje i podršku čujemo u svlačionici i prije treninga - dodao je.

Vi niste igrali u Elcheu, ali... Teniski rezultat udara na samopouzdanje?

- Tih 0-6 sigurno nitko nije očekivao, ali pokazat ćemo da je to bio samo jedna naša nevjerojatno loša večer u kojoj je, pak, Španjolcima baš sve ulazilo pa je na kraju ispalo tako kako je ispalo. Znamo koliko vrijedimo, opet ćemo to demonstrirati.

Dijeljenje svlačionice sa, i službeno, najboljim na svijetu?

- Više od deset godina sam ja s Lukom u reprezentaciji i znam da je najbolji. Svima nam je drago da mu je to i službeno priznato. Ono što smo napravili u Rusiji neće se zaboraviti ni za 50 godina pa je i to Lukino priznanje i ova atmosfera posljedica toga - rekao je Lovren.

Josip Pivarić je na Mundialu kontra Engleza odigrao jednu od svojih dosad najboljih partija. A bio je i u Elcheu...

- Ostane to u podsvijesti, takav poraz. Ali znamo koliko vrijedimo i da je to bila tek jedna neponovljivo loša večer. Što ćemo potvrditi i preksutra pa makar i pred praznim tribinama. Englezi su strahovito brza momčad, želja revanša za Svjetsko prvenstvo no i mi smo željni povratku pobjedama nakon kiksa u Španjolskoj - rekao je Pivarić.

Tema: 100% prirodno