Lovren: Modrić mi je proslijedio glasovnu poruku od Ramosa. Rekao mi je da sam k***in sin

Hrvatska je u studenom 2018. na Maksimiru svladala Španjolsku 3-2 u susretu Lige nacija, a Dejan Lovren se u podcastu 'Karijera u retrovizoru' prisjetio detalja koji je prethodio tom dvoboju. Večer uoči utakmice Lovren je dobio glasovnu poruku Sergija Ramosa. Poruka mu nije stigla izravno, već ju je putem Luke Modrića proslijedio tadašnji kapetan hrvatske reprezentacije.

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Luka mi kaže: evo ti glasovna poruka, Sergio ti želi nešto reći. Meni? To je bilo večer prije utakmice u Ligi nacija protiv Španjolske, bili smo na večeri. I na glasovnoj čujem: "Lovren, hijo de puta, odnosno ku***n sine." Rekoh, vidjet ćeš sutra... Na utakmici sam ga nadskočio i udario laktom. Objavio sam to na društvenim mrežama.

Radilo se o susretu četvrtog kola skupine A4 Lige nacija, odigranom 15. studenoga 2018. godine u Zagrebu. Hrvatska je povela pogotkom Andreja Kramarića u 54. minuti, no Španjolska je vrlo brzo odgovorila preko Danija Ceballosa.

Tin Jedvaj zatim je u 69. minuti ponovno doveo Hrvatsku u vodstvo. Ramos je u 78. minuti realizirao kazneni udarac za novo izjednačenje, a konačan ishod postavljen je u trećoj minuti sudačke nadoknade, kada je Jedvaj svojim drugim golom donio Hrvatskoj pobjedu 3-2.