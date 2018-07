Lovren oduševio Karlovčane: Poslao je snažnu poruku vrhu

Nakon nevjerojatnog dočeka svih igrača u Zagrebu, igrači su krenuli na još jedan doček i to u svoje gradove. Tako je Dejan Lovren otišao pozdraviti navijače u Karlovac, u gradu gdje je proveo većinu života.

- Nikad neću zaboraviti Karlovac. To je bio prvi grad koji me prihvatio nakon izbjeglištva i Njemačke i ovom gradu sam ostao dužan. Volim biti među svojim ljudima i pokazati da sam normalan čovjek kao svatko od njih - rekao je ponosni Lovren koji je izrazio zahvalnost svojim Karlovčanima što su ga ovako dočekali te poslao poruku političarima.

- Kad smo vidjeli po medijima da se stvara to zajedništvo u Hrvatskoj, shvatili smo da Lijepa naša gori. Ovo ne smijemo zaboraviti i moramo nešto iz toga naučiti kao društvo. Da se može kroz rad i poštenje doći do velikih stvari. Političari moraju shvatiti poruku kroz ovo. Ako smo mi ovo mogli napraviti koji nemamo veliki utjecaj u društvu, ali smo pokazali kao skupina da možemo dati Hrvatskoj tu snagu tu zajedništvo, onda to mogu i oni - oduševio je Lovren sa izrečenim te dodao da se ne smije zaboravit one koji su poginuli za državu...

- Svaki čovjek vrijedi, kao i oni koji nisu s nama, koji su poginuli u ratu. Oni su napravili to za nas - zaključio je Lovren, koji je zajedno s Modrićem uvršten u najboljih 11 Svjetskog prvenstva.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.