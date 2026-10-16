Lovren oštro: Jedan 'vatreni' me jako naljutio nakon Engleske. Napravio je nešto nedopustivo!

Dejan Lovren (37) još nije odlučio hoće li završiti nogometnu karijeru. Bivši hrvatski reprezentativac na Sport Festu u Poreču govorio je o dvojbama oko svoje igračke karijere, godinama u Liverpoolu i utjecaju Jurgena Kloppa, ali najžešće je reagirao na poraz "vatrenih" od Engleske 7-0. Posebno ga je zasmetao potez jednog hrvatskog igrača nakon utakmice.

- I bolje da nisam bio tamo! Moram paziti što pričam, teško mi je bilo gledati na televiziji. Bolna tema, ako ću biti iskren. I dalje sam jako ljut, ne znam zna li izbornik to. Shvatit će ovaj detalj koji me jako zasmetao. Nakon utakmice jedan od naših igrača došao je i tražio dres od jednog engleskog reprezentativca. Meni je to jasan znak da glavom nije bio u utakmici - rekao je Lovren.

Nije otkrio o kojem je igraču riječ, ali jasno je opisao kako bi on reagirao nakon takvog poraza.

- Da sam ja bio na terenu, odjurio bih direktno u svlačionicu, ne bih nikoga pozdravio! Taj detalj puno govori. Nedopustivo mi je da netko na terenu traži dres od protivnika nakon takve utakmice. Druga je stvar, ako ste u dobrim odnosima, to učiniti u svlačionici.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Unatoč ljutnji, vjeruje da će se reprezentacija oporaviti. Podsjetio je i na težak poraz od Španjolske nakon osvajanja srebra u Rusiji.

- Takav se poraz morao dogoditi. Dogodio se i nakon Rusije, kada smo nastradali od Španjolske. Dečki će se izvući iz toga, imaju karakter, sve to treba pretvoriti u zajedništvo. Ne živi se od jučer, svaki dan je novi. To što smo bili među pet najboljih reprezentacija na svijetu ne znači da ćemo biti i dalje. Svaka utakmica je bitna.

Mlađim igračima kao primjer istaknuo je Luku Modrića.

- Novim generacijama igrač poput Modrića morao bi biti primjer. Ja sam svaki dan, svake sekunde upijao što on radi i kako pristupa utakmicama. I tako deset godina. On je drukčiji od drugih. U mojim očima u rangu je Ronalda i Messija.

Foto: instagram

Dok prati reprezentaciju izvana, Lovren još ostavlja otvorena vrata povratku na teren. Odluku o završetku igračke karijere nije donio.

- Vodim borbu sam sa sobom. Glava govori da mi je dosta nogometa, a srce želi nastaviti. Još nisam službeno objavio kraj karijere, ostavljam prostora i mogućnost. Ništa ne planiram, ostavljam sve u Božjim rukama.

Od reprezentativnog dresa već se oprostio, ali ni ta odluka nije lako pala.

- Uvijek mi je bila ogromna čast nositi dres Vatrenih i predstavljati Hrvatsku. Mogu reći da sam dao sve od sebe, ne mogu reći da sam bio najbolji. Bilo je loših utakmica za reprezentaciju, ali ponosan sam što sam bio dio prekrasne priče. Žao mi je što je završilo. Morao je doći taj trenutak. Mislio sam da će Luka prije mene, ali eto - nasmijao se pa dodao:

– Bila mi je ogromna knedla u grlu kad sam se oprostio od reprezentacije. Znao sam i prije Svjetskog prvenstva u Katru da je to to.

ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Govoreći o klupskoj karijeri, Lovren se vratio na početak u Liverpoolu. Dolazak s velikim očekivanjima, priznao je, brzo se pretvorio u teško razdoblje.

- Bio sam svjestan gdje dolazim, ali nisam znao da su očekivanja tako visoka. Došao sam kao najskuplji stoper u povijesti kluba i imao katastrofalnu prvu sezonu, nakon koje sam već htio otići. Ali dogodile su se neke okolnosti koje su mi išle u korist. Došao je Klopp, koji je vjerovao u mene u trenutku kad ni ja nisam vjerovao u sebe.

Pritisak nije dolazio samo s tribina i iz medija.

- Palo mi je samopouzdanje. Imao sam onakvu sezonu, a došao sam kao najskuplji stoper u povijesti. Stalno su bili neki medijski natpisi, pa su čak i roditelji malo sumnjali u mene. Ali eto, jedan čovjek može sve promijeniti.

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Život izvan terena, kaže, nije bio osobito uzbudljiv.

- Život u Liverpoolu bio je iznimno dosadan. Meni je tamo svaki dan bio rutinski, bio sam kod kuće ili na treningu.

Ipak, Klopp je inzistirao na tome da igrači provode vrijeme zajedno i izvan treninga.

- Postali smo klapa. Klopp nas je svakih nekoliko tjedana slao na nekakva druženja.

Koliko se naviknuo na Liverpool, Lovren je shvatio tek nakon odlaska u Zenit. Promjenu sredine teško je prihvatio, no danas kaže da je morao promijeniti i vlastiti pristup.

- Velika mi je promjena bila otići iz Liverpoola u Zenit. Nisam mogao prihvatiti da više nisam u Liverpoolu, gdje su standardi najviši. Morao sam se prilagoditi suigračima i okolini, nailazio sam na neke probleme. Ali nisam mogao protiv njih, problem je bio u meni. Došao sam iz velikog kluba i morao sam prihvatiti nove standarde - dodao je.