Lovren progovorio o borbi s depresijom: Danima ne bih ništa jeo, znalo je biti baš teško

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (37), koji je trenutačno bez angažmana, gostovao je u novoj epizodi podcasta “Karijera u retrovizoru" na Areni Sportu. U razgovoru s voditeljom Milanom Stjeljom, legendarni branič "vatrenih" prvi se put otvorio o borbi s depresijom, a otkrio je kako je i jedini, uz njegovu suprugu, znao gdje će Mohamed Salah nastaviti karijeru nakon odlaska iz Liverpoola.

Lovren je otvoreno pričao o borbi s depresijom. Rekao je kako mu je 2016. bila posebno teška godina.

- Bilo je baš teško, i sa suprugom i sa svime. Ima tu dosta i moje krivnje, danima nisam mogao jesti. Evo, ovo nikome ranije nisam rekao. Bilo je dana kad sam se pitao ima li smisla živjeti - rekao je Lovren pa istaknuo...

- Znam da nije ovo lako ni reći ni čuti, ali želim da ljudi znaju da brojni ljudi imaju probleme i da nisu sami u tome.

Foto: Arenasport

Otkrio je i neke anegodite iz svlačionice "vatrenih". Modrića je usporedio s vojnikom, Ivana Rakitića sa švicarskim satom, a posebno je komentirao dvojicu...

- Mandžo se žrtvovao za druge! A Brozović istinski dobra duša. Živi on u svom filmu, jede sendvič s valjda pola kilograma salame i sira prije početka finala Svjetskog prvenstva, ali on ima posebno mjesto u mom životu i mom srcu.

Lovren je tijekom igračkih dana u Liverpoolu (2014.-2020.) postao blizak s Mohamedom Salahom, koji je postao velika legenda "redsa". Podsjetimo, Egipćanin je ljetos napustio Anfield, a karijeru je nastavio u turskom Trabzonsporu.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Marko Ančić - Luka Giorgadze | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Salah mi je rekao: "Deki, jedino ja i moja žena znamo za Trabzon!”, a ja rekao da neću nikome reći. Nakon 9 godina što si najbolji strijelac u Liverpoolu i sad ti dođe neki, karikiram, talijanski klub i daje ti ugovor na 2 milijuna eura?! On zaslužuje bolje!

Podsjetio je zašto je podržao Novaka Đokovića nakon deportacije iz Australije 2022. godine.



- To je bila poruka ako možemo s Đokovićem, možemo i s vama! Ono je definitivno bio cirkus, a ja sam samo najboljem tenisaču svijeta, koji me se uvijek činio ispravnim u svojim izjavama, htio javno dati podršku. Onda mi se Nole javio i to je bilo lijepo.