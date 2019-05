Lovren: Sve je OK sa Salahom. Jedino ne zna tko sam ja, haha

Navijače Liverpoola nakon subotnje utakmice kod Newcastlea brinula se samo jedna stvar: Hoće li Mo Salah biti spreman za Barcelonu u utorak, jer onaj sudar s golmanom, nakon kojeg je Egipćanin ostao ležati, izgledao je jako gadno.

Liverpool je u drami na St. James Parku pobijedio Newcastle 3-2 i opet je na vrhu Premiershipa, barem do ponedjeljka navečer kad Manchester City igra svoju utakmicu 37. kola protiv Leicestera kod kuće. Liverpool s utakmicom više ima dva boda više od Cityja i, kako stvari stoje, čeka nas prava drama u zadnjem kolu.

City nakon Leicestera ide u goste Brightonu, a Liverpool dočekuje Wolverhampton.

Samo tri dana uoči uzvrata protiv Barcelone u polufinalu Lige prvaka, Mohameda Salaha iznijeli su s terena. Sudario se Egipćanin u drugom dijelu s golmanom Newcastlea. Ružno je to izgledalo, ali Jürgen Klopp kaže da je s njim sve u redu.

Foto: LEE SMITH

- Dobar je to udarac bio, uzdrmalo ga je. Ali sad je apsolutno OK. Naravno, moramo napraviti dodatne pretrage - rekao je Klopp i požalio se na paklen raspored koji je zadesio njegove igrače.

- Kraj sezone, a mi imamo tri utakmice u šest dana. Teško, jako teško. Nismo najbolji na svijetu, moramo raditi žestoko i svaka utakmica nam je teška.

Barcelona je u prvoj utakmici razbila Liverpool 3-0, uzvrat je u utorak na Anfieldu i još se ne zna hoće li Salah biti spreman.

Dejan Lovren, koji se sa Salahom druži i privatno, šaljivo je jednom navijaču na Instagramu odgovorio na pitanje kako je Egipćanin.

- Dobro je. Samo, ne prepoznaje me, ha, ha, ha - napisao mu je Lovren.

- Ne brini, Mo je čudovište - dodao je Dejan.

Dejan Lovren seemingly confirming to a fan on Instagram that Salah is okay. 👍 #LFC pic.twitter.com/VvRPOobC1s