Lovren: Stiglo je naše vrijeme, izgledamo kao prava momčad

Velika je stvar što smo pobijedili i mislim da smo fantastično odradili. Nigerija je imala neke šanse, ali to je bilo samo zbog naših pogrešaka. Pritisak je pao i sada puno lakše ulazimo u drugo kolo, rekao je Dejan Lovren.

On i Vida igrali su u tandemu u dodatnim kvalifikacijama protiv Grčke i odradili sjajno. No tada je Vedran Ćorluka bio ozljeđen. Sad kad se vratio lomio se Dalić koga staviti, odlučio se za Lovrena i Vidu i pogodio.

- Dobro se slažem s Vidom, imamo sličan stil igre. Dobro smo odradili posao.

Priča o posljednoj šansi ove generacije provlači se kroz svaku utakmicu, kroz sve kvalifikacije, velika natjecanja. Tako je bilo i uoči Rusije, mnogi u Hrvatskoj smatraju da je ovo posljednja šansa da nešto napravimo.

- Jest, složio bih se. Nakon silnih posrtaja u Brazilu, Francuskoj, stiglo je vrijeme da izgledamo zrelo, da izgledamo onako kako prave momčadi moraju izgledati. Svi smo u najboljim godinama, fantastična smo momčad i čvrstvo stojimo na zemlji. Nema sad neke euforije, znamo da nas čeka još puno posla. Veselili smo se u svlačionici, proslavili smo pobjedu no nismo niti pomislili da smo već u drugom krugu. Istina, odlična smo momčad, ali... Jeste li vidjeli kakve krilne igrače imamo? Rebić, Perišić, pa ratnik Mandžukić... Baš dobro izgledamo i to me veseli - dodaje Lovren.

Sljedeća utakmica je Argentina predvođena Lionelom Messijem.

- Oni su kiksali i sad moraju napasti, nemaju druge. Ali, neka se ne zavaravaju da će im biti lako. Možemo mi i to odraditi kako treba, siguran sam da možemo - zaključio je Lovren.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.