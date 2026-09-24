Lovrenov komentar za novi stadion Maksimir postao je hit, a nije napisao niti jednu riječ

Idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je brojne reakcije odmah nakon predstavljanja, a kritika u javnosti je mnogo. Na kritike dijela javnosti osvrnuo se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je kako je cilj od početka bio dobiti stadion koji će biti prepoznatljiv kao simbol Dinama i Zagreba, a ne još jednu arenu nalik brojnim europskim stadionima. Projekt novog stadiona Maksimir brani i predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban.

Čitatelji 24 sata svoje su rekli i u velikoj većini rekli su "ne" ovom idejnom rješenju.

U raspravu se uključio i bivši hrvatski reprezentativac te bivši igrač Dinama Dejan Lovren. On je komentirao službenu objavu zagrebačkog kluba s fotografijama budućeg stadiona. Nije napisao nijednu riječ, nego je ostavio samo emoji čovjeka koji se hvata za glavu: 🤦🏻‍♂️. Lovrenov komentar skupio je preko 700 lajkova.

Inače, na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice pristiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja. Povjerenstvo, u kojem su između ostalih bili Tomašević, predsjednik Dinama Zvonimir Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pobjednikom je proglasilo projekt milanskog studija VG13 Architects Studio Associato.