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Lovrenov komentar za novi stadion Maksimir postao je hit, a nije napisao niti jednu riječ

Piše Ivan Tomašković,
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Lovrenov komentar za novi stadion Maksimir postao je hit, a nije napisao niti jednu riječ
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U raspravu se uključio i bivši hrvatski reprezentativac te bivši igrač Dinama, Lyona, PAOK-a, Zenita, Liverpoola i Southamptona

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Idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je brojne reakcije odmah nakon predstavljanja, a kritika u javnosti je mnogo.   Na kritike dijela javnosti osvrnuo se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je kako je cilj od početka bio dobiti stadion koji će biti prepoznatljiv kao simbol Dinama i Zagreba, a ne još jednu arenu nalik brojnim europskim stadionima. Projekt novog stadiona Maksimir brani i predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban

Čitatelji 24 sata svoje su rekli i u velikoj većini rekli su "ne" ovom idejnom rješenju. 

U raspravu se uključio i bivši hrvatski reprezentativac te bivši igrač Dinama Dejan Lovren. On je komentirao službenu objavu zagrebačkog kluba s fotografijama budućeg stadiona. Nije napisao nijednu riječ, nego je ostavio samo emoji čovjeka koji se hvata za glavu: 🤦🏻‍♂️. Lovrenov komentar skupio je preko 700 lajkova. 

Inače, na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice pristiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja. Povjerenstvo, u kojem su između ostalih bili Tomašević, predsjednik Dinama Zvonimir Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pobjednikom je proglasilo projekt milanskog studija VG13 Architects Studio Associato.

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Komentari 7
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