Lovrić: Fali nam Čanađija, fali i Jovičić. Nemamo velik roster

Jedna od najvećih pobjeda u posljednje vrijeme, ali i novijoj povijesti. Hajduk je sa 6-0 ispratio Goricu s Poljuda, a moglo je biti i više. Da nije poništen sjajan gol Krekovića, recimo.

No, Hajduk je danas pokazao da momčad Igora Tudora ima glavu i rep, pokazale su se naznake igre koju je Hajdukova struka i očekivala od Tudora kada je doveden pa je rezultat svega bila najveća pobjeda u zadnje skoro tri godine.

U redovima Gorice nisu imali baš puno dobrih stvari za istaknuti.

- Loš rezultat, ali čestitam Hajduku. Pokazali su danas da su bili bolji i to je to. Mi smo griješili na početku, kasnije smo probali izvući nešto, ali prekasno i Hajduk nas je kaznio. Do kraja sezone očekujem da ću igrati, ovdje sam u Gorici, a Hajduku želim sve najbolje - rekao je nakon utakmice bivši hajdukovac Anthony Kalik, koji je skrivio penal.

- Jednostavno, Hajduk je bio bolji. Ne znam je li toliko ili naša dekoncentracija, ali u prvih pola sata bilo je 1-0 i mi smo imali dobrih šansi. Međutim, kad na Poljudu ne zabiješ ni najmanju šansu ne možeš očekivati pozitivan rezultat. Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi prije svega, a nama preostaje da zasučemo rukave i radimo ono što smo radili prošle polusezone jer samo tako možemo nešto napraviti. Ovako ne - prokomentirao je Kristijan Lovrić.

Gorici su otišli neki igrači poput Zwolinskog, Čanađije... Je li slabija zbog toga?

- Pa dobro, mi nemamo ne znam kako velik roster, ali fali Čanađija, fali Jovičić u toj zadnjoj liniji. Smatram da bi možda bilo drugačije, možda ne bi, možda bi bilo bolje, možda i gore. Ali jednostavno danas nismo imali odgovor na Hajdukovu igru. Zasluženo su pobijedili, a mi idemo dalje.