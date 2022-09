Lovrić operirao trbušni zid i otpao do kraja godine?! Osijek nije slavio četiri godine u Gorici

Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu, Osječani su se izvadili iz crne rupe i konačno igraju sukladno kvaliteti. Nakon odlaska Nenada Bjelice, na klupu je zasjeo njegov pomoćnik Rene Poms. U debiju je remizirao sa Šibenikom, a u prošlom kolu Osijek je razbio Rijeku 3-0 i tu su se vidjele naznake novog Osijeka.

Bijelo plavi u subotu od 16.55 gostuju kod Gorice u desetom kolu HNL-a.

- Želim svakog igrača gledati za sebe i za svaku utakmicu odabrati igrače koji su po mojoj procjeni najbolji za osvojiti tri boda koja su nam cilj. Kroz tjedan smo imali dobre i intenzivne treninge, momčad je u dobrom stanju i spremni smo za utakmicu u Velikoj Gorici. Očekujem da pokažemo veliku ambiciju i dobru energiju. Naravno, spremni smo na svim mjestima za ovu utakmicu, a naš cilj je osvojiti tri boda.

Goricu je nedavno preuzeo novi trener Igor Angelovski, ali klub je u velikoj krizi. Ima tek pet bodova i u nizu je od četiri poraza. No, nikada nisu ležali Osječanima. Zadnji put su u Turopolju slavili prije četiri godine! U prvom međusobnom dvoboju ove sezone Osijek je bio bolji 2-1.

- Pobjeda u Rijeci je bila jako važna za sve nas i za naše samopouzdanje. Igrači su vidjeli da su nam rad i trud koji su uložili dali nešto, vjeruju sve više i više pa nam je iz tog aspekta to bila važna utakmica. Rekao sam prošli tjedan da imamo puno igrača, a ja vjerujem svakome i u svakoga. Kroz treninge gledam puno na rad svakog pojedinog igrača, puno toga ovisi i o suparniku pa nekada moramo koristiti drugačiju taktiku ili stil igre, ali fokus je uvijek na nama, imamo ideju kako igrati nogomet i za mene je to najvažnije. Na odabir igrača utjecat će i ozljede, forma igrača… S jedne strane imamo imena, ali s druge želim svakog igrača gledati za sebe i za svaku utakmicu odabrati igrače koji su po mojoj procjeni najbolji za osvojiti tri boda koja su nam svaki put cilj.

Utakmicu u Velikoj Gorici mogli bi obilježiti i teški vremenski uvjeti, ali Poms u tome ne želi tražiti alibi.

- Vremenski uvjeti su dio utakmice, ali imamo svoju taktiku i svoj način igre. Želimo visoko pritiskati suparnika, naša ideja je to raditi od početka do kraja utakmica, a uskoro će momčad biti spremna da to radimo kroz cijelu utakmicu. Uvijek postoje neke stvari na koje treba računati poput vremenskih uvjeta ili travnjaka, ali imamo jasnu ideju kako igrati 90 minuta naše utakmice.

Progovorio je i o bivšem treneru Nenadu Bjelici.

- Deset godina smo radili skupa. Naš rad je uvijek bio zasnivan na lojalnosti. Imali smo lijepih deset godina. Hvala mu na svemu što mi je dao i doveo me tu gdje sam danas. Bilo mi je stalo da mi da zeleno svjetlo. Sigurno je ponosan, jer to je i njegov rad. Zahvalan sam mu i za mene je važna osoba. Bit ćemo u kontaktu cijeli život.

Nije se trener Bijelo-plavih dao navući ni na priču o prekidu još jednog negativnog niza nakon onoga u Rijeci.

- Za mene je nebitno ono što je bilo u prošlosti. Znam da navijači ili klub imaju neka razmišljanja o tim stvarima, ali ja uvijek gledam unaprijed, na idućeg suparnika koji je u ovom slučaju Gorica. Želim ići u Veliku Goricu odigrati dobru utakmicu, da je momčad potpuno spremna, a na kraju želimo biti i pobjednici. Ono što je bilo u prošlosti je zanimljivo za navijače, ali kako sam rekao meni je potpuni fokus na ovoj utakmici - poručio je Rene Poms dodavši da za utakmicu neće konkurirati Mile Škorić, Adrian Leon Barišić i Kristijan Lovrić.

Lovrić je operirao trbušni zid i otpao je do kraja ove godine. Trebao bi biti spreman za proljetni dio sezone.

Na posljednjim utakmicama u zadnjoj liniji Bijelo-plavih, u izostanku kapetana Mile Škorića, ustalio se Jevgen Čeberko.

- Spremni smo za utakmicu, a travnjak će pokazati koliko smo spremni. Ne želim govoriti o tim stvarima da pa da ostane na riječima već želim da se pokažemo na travnjaku - rekao je Čeberko.

Branič Osijeka vratio se u kadar nakon što je imao problema s ozljedom vrata.

- Imao sam problema s vratom, nisam zbog toga mogao trenirati u kontinuitetu. Sada je sve u redu, mogu maksimalno trenirati i želim igrati svaku utakmicu. Gorica? Imamo samopouzdanja nakon pobjede u prošloj utakmici, ali vidjet ćemo na travnjaku kako će to izgledati. Nije sve stvar zadnje linije već cijele momčadi, kako ćemo zajedno napadati i braniti se. To smo dobro odradili u prošloj utakmici i zbog toga puni samopouzdanja - zaključio je Čeberko

