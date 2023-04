Lovro Pavčec osigurao Hrvatskoj prvu medalju na EP-u u Armeniji

Hrvatski superteškaš Lovro Pavčec osigurao je pobjedom u četvrtfinalu Europskog boksačkog prvenstva mlađih seniora, u kategoriji +92kg, prvu medalju za Hrvatsku u armenskom Erevanu.

Pavčec je u teškom i dramatičnom meču za medalju pobijedio Rumunja Stefana Moisea podijeljenom odlukom sudaca. Presudilo je brojanje Rumunju u trećoj rundi, nakon što je sijevnuo ubojiti polukroše-aperkat Pavčeca iz klinča, kojim je uzdrmao Moisea.

Za finale će se hrvatski predstavnik boriti protiv domaćeg aduta Alberta Harutjunjana koji je u prvoj rundi nokautom riješio meč protiv predstavnika Moldavije.

Lovro Pavčec dosad je u karijeri osvojio srebro na kadetskom EP-u i juniorsku broncu prošle godine na Europskom prvenstvu u Bugarskoj.

Prvog dana natjecanja nastupila su još trojica hrvatskih reprezentativaca, a Puljanin Anthony Mirković (do 86 kg) morao je predati meč zbog zdravstvenih problema. Drugi Puljanin Luigi Šalov u poluteškoj kategoriji do 80 kg je jednoglasnom odlukom izgubio meč osmine finala od crnogorskog boksača Mirka Šarčevića. Još jedan debitant, Zadranin Luka Bukvić, izgubio je prekidom u trećoj rundi meč osmine finala, u kategoriji do 67kg, od Rusa Alekseja Gukova.

Najčitaniji članci