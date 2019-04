Lubenjak je u Guinnessu! Sad je u društvu Janice i Sandre...

Hrvatska je u nedjelju oko 7:30 dobila novog čovjeka u 68 godina staroj Guinnessovoj knjizi rekorda! Zagrepčanin Tomislav Lubenjak (27) u 24 sata planira gurati 850 kg težak auto 100 kilometara. Dotadašnji je rekord bio 82,28 kilometara, a Lubenjak je i nakon obaranja rekorda nastavio ka 'stotci'!

Kondicijski trener počeo je put jučer u 15 sati, kad mu danas istječe vrijeme, a ruta mu je Vukovarska ulica u Zagrebu. Svakih sat vremena planira odmoriti se 5-10 minuta, pazeći pritom na promet. Prati ga policija i službeni auto Guinnessa, a jučer je konvoj izazvao dva manja sudara već u prvih sat-dva.

Društvo u koje je ušao doista je impresivno, pogotovo kad se u obzir uzmu profesionalni sportovi. Skijašica Janica Kostelić vjerojatno je najpoznatija naša članica s najviše medalja na Zimskim olimpijskim igrama (6) i zlatnima na jednim Igrama (2002., 4), tu je i atletičarka Sandra Perković kao vlasnica najviše pobjeda u Dijamantnoj ligi (42), naslova (6) i bodova (138).

Ivo Karlović čovjek je s najviše ispaljenih asova u tenisu (13.320) i u jednom meču Davis Cupa (78, protiv Češke 2009.) te je zabilježen i kao najviši tenisač koji je zaigrao u Wimbledonu s 208 centimetara. Teniski je rekord i onaj Gorana Ivaniševića kao prvi naslov na Grand Slamu čovjeka s pozivnicom - dakako, u Wimbledonu 2001. (125. na svijetu).

Nekoliko je tu i nogometnih rekorda: Robert Prosinečki tako je postao jedini igrač koji je zabio golove za dvije zemlje na svjetskim prvenstvima, 1990. za Jugoslaviju protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata i 1998. za Hrvatsku protiv Jamajke. Josip Skoblar, pak, zabio je najviše golova u jednoj sezoni francuskog prvenstva, 44 za Olympique Marseille 1970/71.

Dva rekorda donio nam je i prošli Mundijal: Danijel Subašić upisao se u knjigu rekorda kao autor najviše obrana penala na jednom SP-u, četiri, uz Haralda Schumachera za Zapadnu Njemačku 1982. i 1986. te Sergija Goyocheu za Argentinu 1990. godine. Mario Mandžukić postao je neslavni strijelac prvoga autogola u povijesti mundijala.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL Kad smo kod negativnih rekorda, valja spomenuti i najbrži hat-trick u Ligi prvaka kojega je postigao Francuz Bafetimbi Gomis, napadač Lyona, protiv Dinama u Zagrebu 7. prosinca 2011., u toliko opjevanom porazu "modrih" 7-1. Gomisu je trebalo samo sedam minuta, a do kraja utakmice zabio je i četvrti gol.

Pokojni velikan našeg plivanja Veljko Rogošić preplivao je najveću udaljenost od 225 km između Grada i Riccionea u Italiji 2006. za 50 sati i 10 minuta. Među "vodenim" rekordima je i Igor Deranja, koji je 2010. prešao je najveću udaljenost na skijama (wakeboarding) u 24 sata, čak 514 kilometara između Crikvenice, Pule i Poreča.

Braća Valent i Martin Sinković drže svjetski rekord u dvojcu na pariće, 5:59,720, koji su odveslali na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu 2014.

Tomislav Lubenjak oborio je i rekord koji je još 2010. godine postavio kolega mu po struci, kineziolog Mario Mlinarić, guravši auto 29.325 metara u 17 sati. Rušio je rekord i gurajući terenac od dvije tone jednu milju (1609 metara) za 15 minuta i 21 sekundu.

I to je samo mali dio onoga što su Hrvati postigli.

Ludi rekordi Hrvata: Pršut, kokice, čarape...

Najveća slika na otoku Braču

HUMANITARAC Zagrepčanin Đuka Siroglavić u pola godine naslikao je sliku “Val” dugu 6000 m i tešku 5,5 tona. Stajala je na ogradi aerodroma na Braču, a potom ju je autor prodavao u komadima za 1600 kuna. Zarada je išla u humanitarne svrhe.

Najduža štrudla u Jaškovu

DONIRALI POTREBITIMA Čak 1479,38 metara bila je duga štrudla koju su postavili u Jaškovu kraj Karlovca. Sastojala se od 3078 štrudli postavljenih na 350 stolova u 90 minuta. Kasnije su dio podijelili potrebitoj i nezbrinutoj djeci.

Najveća boca parfema u Čakovcu

JOŠ JE I ZLATNA Čak 616 litara parfema s mirisom šafrana stalo je u bocu koju je proizveo Dejan Levačić iz Čakovca (dotadašnji rekorder imao je 500 litara). Boca na sebi ima i oko 500.000 listića 24-karatnog zlata. Autor ju je procijenio na čak 10 milijuna kuna.

Prvi let balonom u špilji

AUSTRIJANAC Ivan Trifonov u špilji Mamet kraj Obrovca izveo je prvi podzemni let balonom. Uzdigao se balon čak 206 metara. Trifonov drži još dva Guinnessova rekorda, one za prvi let balonom iznad Sjevernog i Južnog pola.

Najveći je pršut drniški

KAPITALAC Na 10. međunarodnom Sajmu pršuta u Tinjanu predstavljen je pršut Ante Reljanovića iz Otavica kraj Drniša dug 103,5 centimetara i težak 22,5 kg. Sušio se čak tri godine.

Navukao na nogu 150 čarapa

MULTIREKORDER Kristijan Budiselić drži rekorde za najviše čarapa na nozi (150), sklekova u minuti (140), obučenih majica (245), najbrže otvaranje 2000 boca (28,1 min), jednosatni ‘moonwalk’...

Najveća posuda za kokice

OSIJEK Gotovo dva sata trebala su djelatnicima jednoga kina u Osijeku da ispune kokicama kontejner volumena čak 52,59 kubnih metara. Kokice su ispekli u kinu pa su ga u vrećama iznosili na parkiralište i punili kontejner. Prvo su to učinila posvojena djeca, a potom i djelatnici kina.