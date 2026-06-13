Lucky loser Vekić iznenadila sve: Finale nakon čak dvije godine!

Donna Vekić (29) na WTA 500 turnir u Londonu ušla je kao sretna gubitnica nakon poraza u kvalifikacijama, a sada je korak do naslova. Hrvatska tenisačica dominirala je od prve do posljednje lopte i bez većih problema svladala domaću Katie Boulter (6-1, 6-3) u nešto više od sat vremena.





Vekić je u Londonu dan ranije srušila dvije Čehinje, Bouzkovu i Pliškovu, a pobjedom nad Boulter potvrdila odličnu formu uoči Wimbledona.

Najbolje trenutke polufinala pogledajte OVDJE.

Ovo je njezino prvo finale nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je Osječanka osvojila srebrnu medalju, jedan od najvećih uspjeha u karijeri.

U fiNalu Vekić čeka pobjednica dvoboja između Britanke Emme Raducanu i Amerikanke Ive Jović.

