Donna Vekić plasirala se u finale WTA 500 turnira u Londonu uvjerljivom pobjedom protiv domaće Katie Boulter 6-1, 6-3
Lucky loser Vekić iznenadila sve: Finale nakon čak dvije godine!
Donna Vekić (29) na WTA 500 turnir u Londonu ušla je kao sretna gubitnica nakon poraza u kvalifikacijama, a sada je korak do naslova. Hrvatska tenisačica dominirala je od prve do posljednje lopte i bez većih problema svladala domaću Katie Boulter (6-1, 6-3) u nešto više od sat vremena.
Vekić je u Londonu dan ranije srušila dvije Čehinje, Bouzkovu i Pliškovu, a pobjedom nad Boulter potvrdila odličnu formu uoči Wimbledona.
Najbolje trenutke polufinala pogledajte OVDJE.
Ovo je njezino prvo finale nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je Osječanka osvojila srebrnu medalju, jedan od najvećih uspjeha u karijeri.
U fiNalu Vekić čeka pobjednica dvoboja između Britanke Emme Raducanu i Amerikanke Ive Jović.
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